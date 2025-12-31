Los grandes eventos deportivos del 2026 en Argentina y el mundo

El Mundial 2026 será uno de los grandes eventos deportivos del año.

El 2026 tendrá varios eventos deportivos destacados. Sin dudas, el más esperado es el Mundial de fútbol masculino que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Será entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Selección Argentina buscará el bicampeonato luego de la tercera estrella que consiguió en Qatar 2022.

Compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania. Será la primera vez que lo jueguen 48 equipos y se incorpora la fase de 16avos de final.

Será la segunda vez que lo organiza Estados Unidos después de 1994 y la tercera para México que tuvo el de 1970 y el de 1986. En el caso de Canadá, será un debut absoluto.

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno tendrán su 25° edición y por primera vez tendrán dos sedes: Milan y Cortina d’Ampezzo, en Italia.

Serán del 6 al 22 de febrero en su versión tradicional y del 6 al 15 de marzo en los Paralímpicos. Tendrá el debut del Esquí de Montaña como disciplina.

Mundial de hockey sobre césped, masculino y femenino

Las Copas del Mundo de Hockey de la FIH en 2026 se realizarán del 15 al 30 de agosto de manera simultánea en Bélgica y Países Bajos.

Serán 16 equipos en cada rama y la Selección Argentina ya está clasificada en las dos donde siempre es candidata a pelear por el podio.

Esta será la tercera vez en la historia en que los dos torneos se disputen al mismo tiempo: el primer caso fue Utrecht 1998 y el otro, el de La Haya 2014.

Mundial de básquet femenino

Del 4 al 13 de septiembre en Berlín, capital de Alemania, se realizará el Mundial de básquet femenino donde competirán las mejores 16 selecciones del mundo.

En el caso de Argentina, buscará su clasificación en un repechaje que se disputará del 11 al 17 de marzo en Estambul, Turquía donde competirá con Hungría, Australia, Canadá y Japón.

Juegos Suramericanos Odesur

Argentina recibirá uno de los grandes eventos de atletismo del continente con los Juegos Suramericanos Odesur que serán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Miles de atletas de 15 países competirán en 57 disciplinas. Muchos de ellos buscarán la clasificación para los Juegos Panamericanos 2027.