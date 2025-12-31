Javier Milei no viajará y pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei celebrará el Año Nuevo en la Residencia Presidencial de Olivos y no tiene previsto viajar durante el cierre de 2025 ni el inicio de 2026. Según confirmaron fuentes del entorno presidencial, el jefe de Estado permanecerá en Buenos Aires con la intención de retomar su actividad oficial desde el primer día del nuevo año.

Como ocurrió en otras fechas festivas desde que asumió la Presidencia, Milei optó por mantenerse en Olivos. Desde la Casa Rosada mantienen un fuerte hermetismo respecto de cómo serán los festejos y con quiénes compartirá la noche del 31 de diciembre. Tampoco se prevén reuniones de trabajo ni actividades oficiales ni para el último día del año ni para el 1° de enero.

“No hay nada y cada uno tiene su espacio para descansar de cara a lo que viene”, señalaron a medios nacionales desde la mesa política del oficialismo, descartando encuentros formales durante esas jornadas.

En un principio se había evaluado la posibilidad de que el Presidente utilizara la Residencia Presidencial de Chapadmalal, aunque finalmente esa opción fue descartada. Hasta el momento, Milei no ha visitado ese complejo destinado históricamente al descanso de los mandatarios.

La próxima salida internacional del jefe de Estado será a mediados de enero, cuando viaje a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar como expositor del Foro Económico Mundial, los días 18 y 19. En tanto, no hay planes confirmados de vacaciones durante enero, ni siquiera en la Costa Atlántica, donde suele veranear junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por último, desde La Libertad Avanza indicaron que las actividades partidarias se reanudarán a mediados de febrero, aunque no se descarta que durante enero se inaugure una nueva sede del espacio en la avenida Córdoba al 700, en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, los encuentros políticos se realizaron en dependencias de la Casa Rosada y en oficinas vinculadas al entorno presidencial.