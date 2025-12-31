Menú saludable para la primera semana de enero 2026: comidas frescas y desintoxicantes
Este menú no solo ayuda a desinflamar y mejorar la digestión, sino que también es una excelente forma de arrancar el año con más energía, liviandad y bienestar, sin pasar hambre ni caer en extremos.
Con el inicio de enero llega también el momento de reordenar hábitos, volver a comer liviano y ayudar al cuerpo a recuperarse de los excesos de las Fiestas. No se trata de hacer dietas restrictivas, sino de apostar por comidas frescas, desinflamatorias y fáciles de digerir, que aporten energía sin generar pesadez.
Nutricionistas coinciden en que la clave para los primeros días del año es priorizar verduras, frutas, proteínas magras, buena hidratación y cocciones simples, reduciendo ultraprocesados, frituras y azúcares refinados.
Comidas frescas y desintoxicantes para empezar el año
A continuación, un menú saludable para la primera semana de enero, ideal para desintoxicar el organismo y retomar el equilibrio.
Lunes
- Almuerzo: Ensalada fresca de hojas verdes, pepino, tomate, palta y pollo grillado
- Cena: Crema de calabaza y zanahoria con jengibre
Martes
- Almuerzo: Filet de merluza al horno con limón y hierbas + ensalada de rúcula
- Cena: Omelette de claras y espinaca con ensalada de tomate
Miércoles
- Almuerzo: Bowl de quinoa con verduras salteadas y garbanzos
- Cena: Sopa liviana de verduras (apio, puerro, zanahoria y zapallo)
Jueves
- Almuerzo: Carne magra al horno con ensalada de repollo, zanahoria y manzana
- Cena: Ensalada tibia de zapallitos, huevo duro y semillas
Viernes
- Almuerzo: Tacos de lechuga rellenos con pollo, palta y verduras frescas
- Cena: Puré de coliflor con aceite de oliva y pescado grillado
Sábado
- Almuerzo: Ensalada de lentejas, tomate, cebolla morada y perejil
- Cena: Crema fría de pepino y yogur natural
Domingo
- Almuerzo: Asado de verduras con huevo poché o tofu grillado
- Cena: Ensalada verde con frutos secos y vinagreta suave
Consejos para potenciar el efecto desintoxicante
- Beber agua durante todo el día (se puede sumar limón o menta).
- Priorizar cocciones al vapor, al horno o a la plancha.
- Reducir el consumo de sal y reemplazar por especias y hierbas.
- Comer despacio y respetar las señales de saciedad.
Este menú no solo ayuda a desinflamar y mejorar la digestión, sino que también es una excelente forma de arrancar el año con más energía, liviandad y bienestar, sin pasar hambre ni caer en extremos.
Comentarios