Menú saludable para la primera semana de enero 2026: comidas frescas y desintoxicantes

Con el inicio de enero llega también el momento de reordenar hábitos, volver a comer liviano y ayudar al cuerpo a recuperarse de los excesos de las Fiestas. No se trata de hacer dietas restrictivas, sino de apostar por comidas frescas, desinflamatorias y fáciles de digerir, que aporten energía sin generar pesadez.

Nutricionistas coinciden en que la clave para los primeros días del año es priorizar verduras, frutas, proteínas magras, buena hidratación y cocciones simples, reduciendo ultraprocesados, frituras y azúcares refinados.

Comidas frescas y desintoxicantes para empezar el año

A continuación, un menú saludable para la primera semana de enero, ideal para desintoxicar el organismo y retomar el equilibrio.

Lunes

Almuerzo: Ensalada fresca de hojas verdes, pepino, tomate, palta y pollo grillado

Ensalada fresca de hojas verdes, pepino, tomate, palta y pollo grillado Cena: Crema de calabaza y zanahoria con jengibre

Martes

Almuerzo: Filet de merluza al horno con limón y hierbas + ensalada de rúcula

Filet de merluza al horno con limón y hierbas + ensalada de rúcula Cena: Omelette de claras y espinaca con ensalada de tomate

Miércoles

Almuerzo: Bowl de quinoa con verduras salteadas y garbanzos

Bowl de quinoa con verduras salteadas y garbanzos Cena: Sopa liviana de verduras (apio, puerro, zanahoria y zapallo)

Jueves

Almuerzo: Carne magra al horno con ensalada de repollo, zanahoria y manzana

Carne magra al horno con ensalada de repollo, zanahoria y manzana Cena: Ensalada tibia de zapallitos, huevo duro y semillas

Viernes

Almuerzo: Tacos de lechuga rellenos con pollo, palta y verduras frescas

Tacos de lechuga rellenos con pollo, palta y verduras frescas Cena: Puré de coliflor con aceite de oliva y pescado grillado

Sábado

Almuerzo: Ensalada de lentejas, tomate, cebolla morada y perejil

Ensalada de lentejas, tomate, cebolla morada y perejil Cena: Crema fría de pepino y yogur natural

Domingo

Almuerzo: Asado de verduras con huevo poché o tofu grillado

Asado de verduras con huevo poché o tofu grillado Cena: Ensalada verde con frutos secos y vinagreta suave

Consejos para potenciar el efecto desintoxicante

Beber agua durante todo el día (se puede sumar limón o menta).

(se puede sumar limón o menta). Priorizar cocciones al vapor, al horno o a la plancha.

Reducir el consumo de sal y reemplazar por especias y hierbas.

Comer despacio y respetar las señales de saciedad.

Este menú no solo ayuda a desinflamar y mejorar la digestión, sino que también es una excelente forma de arrancar el año con más energía, liviandad y bienestar, sin pasar hambre ni caer en extremos.