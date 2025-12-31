Error bancario: miles de clientes del Banco Nación recibieron hasta $200.000 en sus cuentas

Miles de clientes del Banco Nación se encontraron este martes con una sorpresa inesperada al revisar sus cuentas: la acreditación de montos extra que, en algunos casos, alcanzaron los $700.000. La situación generó confusión y rápidas especulaciones en redes sociales, aunque horas más tarde la entidad confirmó que se trató de un error técnico y advirtió que ese dinero no debe ser utilizado.

Transferencia por error del Banco Nación: qué pasará con ese dinero

El episodio afectó principalmente a titulares de cuentas sueldo, en su mayoría empleados públicos, que junto con el cobro habitual de diciembre detectaron un “plus” identificado bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD. En algunos casos, también aparecieron saldos adicionales en cajas de ahorro en dólares, con montos de hasta USD 370,04.

Desde el Banco Nación aclararon que los movimientos no estuvieron relacionados con los rendimientos normales de las cuentas remuneradas que la entidad implementó durante este año. Según explicaron, el inconveniente respondió a una falla técnica que comenzó a corregirse una vez detectada.

Desde Infobae detallaron que empleados de la Cámara de Diputados de la Nación advirtieron la acreditación de un monto idéntico: $699.177,82, lo que alimentó versiones sobre un supuesto bono de fin de año. Sin embargo, desde el Congreso se difundió un comunicado interno en el que se aclaró que el depósito correspondía a un error bancario y se pidió expresamente no disponer del dinero, ya que será descontado en los próximos días.

“Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque el viernes lo descuentan”, señalaba el mensaje que circuló entre los trabajadores legislativos.

El Banco Nación no informó cuántas cuentas fueron alcanzadas por el error, aunque recordó que la entidad cuenta con más de 20 millones de clientes, lo que la convierte en el banco con mayor cantidad de cuentas del país. Mientras continúa el proceso de corrección, las autoridades reiteraron que los montos acreditados por error deberán ser reintegrados automáticamente y recomendaron a los usuarios no realizar movimientos con ese dinero para evitar inconvenientes posteriores.