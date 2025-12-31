Argentina debuta el 1° de enero en la United Cup 2026: horarios, formato y TV

El siempre exigente calendario de tenis comienza temprano para los argentinos. Sebastián Báez (45°), Marco Trungelliti (129°), Solana Sierra (66°), María Lourdes Carlé (152°) y los doblistas Guido Andreozzi (32° en la especialidad) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles) serán los representantes del equipo nacional en la United Cup 2026, que se disputará en Australia. Los partidos serán transmitidos por la señal de TyC Sports.

Argentina integra un muy complicado Grupo A, junto a España y el gran favorito al título —como en la edición anterior y en 2023—, Estados Unidos. El primer duelo será ante el equipo español y quien abrirá la serie será Sebastián Báez, que enfrentará a Jaume Munar (33°) en Perth, este jueves desde las 23:00 (hora argentina). Por la diferncia horaria, en Australia, el encuentro se disputará durante la mañana del viernes 2 de enero.

El segundo punto enfrentará a Solana Sierra, que redondeó una muy buena temporada tras alzar cuatro títulos y alcanzar los octavos de final de Wimbledon, con Bouzas Maneiro (41°). Para cerrar la serie, será el turno del dobles mixto, aunque las parejas aún no fueron confirmadas.

El segundo cruce de Argentina en el Grupo A será ante el conjunto estadounidense, el sábado 3 de enero, y comenzará a las 6:00 (hora argentina). El primer partido será entre Báez y Taylor Fritz (6°), mientras que el segundo enfrentará a Sierra con Coco Gauff (3°), dos compromisos de alta complejidad ante algunos de los singlistas más destacados de esta edición.

El formato de la United Cup y los tenistas más destacados

El torneo cuenta con la participación de 18 países, divididos en seis grupos de tres equipos. Avanzarán a los cuartos de final los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos.

Perth

Grupo A : Estados Unidos, España y Argentina

: Estados Unidos, España y Argentina Grupo C : Italia, Francia y Suiza

: Italia, Francia y Suiza Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón

Sídney

Grupo B : Canadá, Bélgica y China

: Canadá, Bélgica y China Grupo D : Australia, República Checa y Noruega

: Australia, República Checa y Noruega Grupo F: Alemania, Polonia y Países Bajos

Estados Unidos defenderá el título obtenido en 2025 (además se consagró en 2023), mientras que Alemania, campeón en 2024, volverá a competir con Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. Otros nombres destacados que dirán presente en la primera competencia oficial del año serán Iga Swiatek y Hubert Hurkacz (Polonia), Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari (Grecia), Jasmine Paolini y Flavio Cobolli (Italia), Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko (Canadá), Emma Raducanu (Gran Bretaña), Naomi Osaka (Japón), Alex de Miñaur (Australia) y Casper Ruud (Noruega).

