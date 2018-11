La vida de Gustavo Cerati en Nat Geo

“Soy hijo de padre italiano y madre irlandesa, en mi casa se hablaba italiano, había numerosos almuerzos familiares como todos los clanes italianos, se comía pastas, pero a las cinco de la tarde se tomaba el té”, cuenta Cerati en una entrevista rescatada del archivo que ilustra como pocos el funcionamiento familiar del ex Soda.

Ese material muestra grabaciones de cada uno de los discos, de las giras, de shows y de ensayos.

Uno de los detalles que destaca el manager de Soda Stereo Daniel Kon y que queda graficado en esos videos era el fastidio de Cerati en los aeropuertos al hacer la cola para pasar por migraciones, esperar sus equipos e instrumentos.

“Le molestaba mucho hacer cola, creo que un par de veces anunció que dejaba la banda en un aeropuerto, porque las esperas entre avión y avión y los trámites burocráticos le molestaban muchísimo. Recuerdo que una vez en Costa Rica dijo ‘hasta acá llegue, yo me bajo, no me banco más las giras’... Pero después se le pasaba”, ejemplifico Kon.

El documental cuenta también con los relatos de Adrián Taverna, la corista Anita Álvarez de Toledo y otros músicos, que narran la noche del 15 de mayo de 2010 en Caracas, cuando sufrió el accidente cerebrovascular isquémico que lo dejo en coma durante cuatro años.

Cerati fue trasladado a la Argentina e internado primero en el Fleni y luego en la Clínica Ancla, donde falleció el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio.