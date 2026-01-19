Los seis perfiles que Mercado Libre sale a buscar en 2026: qué puestos necesita cubrir y cómo aplicar

En un contexto donde la tecnología no da respiro, Mercado Libre ya definió qué piezas le faltan para su plan 2026. Con más de 50.000 empleados en Latinoamérica, el gigante fundado por Marcos Galperin busca ahora perfiles más técnicos y específicos para blindar su ecosistema de pagos y envíos.

La vacantes, además, son una consolidación del trabajo remoto para puestos de ingeniería y desarrollo, una modalidad que permite competir por estos cargos sin mudarse a Buenos Aires.

¿Cuáles son los puestos que buscan cubrir en Mercado Libre?

Especialistas en IA (Machine Learning): Es la búsqueda del momento. La empresa necesita gente que entrene los algoritmos para personalizar las compras y, sobre todo, para prevenir estafas digitales.

Ingeniería de Software: No es solo programar; buscan arquitectos de sistemas que mantengan la plataforma en pie cuando hay picos de ventas. Lenguajes como Java y Python siguen siendo los más demandados.

Ante el avance del cibercrimen, los analistas de ciberseguridad se volvieron indispensables para proteger las cuentas de Mercado Pago. Logística y Operaciones: El foco está en la «última milla». Necesitan optimizar el tramo final de entrega, algo clave para mejorar los tiempos en ciudades de la Patagonia como Bariloche o General Roca.

UX/UI (Diseño de Experiencia): Buscan que la aplicación sea cada vez más simple para los sectores que todavía no están bancarizados.

El paso a paso: cómo anotarse a los empleos de Mercado Libre por LinkedIn

A diferencia de otras empresas que usan formularios interminables, el proceso de selección de Mercado Libre está centralizado en su ecosistema digital. Para anotarse, los interesados deben realizar la postulación a través del perfil oficial de la empresa en LinkedIn.

Dentro de la sección «Empleos» de la red social, los candidatos pueden filtrar las siete vacantes actuales y aplicar utilizando su perfil profesional actualizado. Es fundamental tener el CV cargado en la plataforma, ya que los reclutadores de la firma utilizan este canal para el primer filtro de selección y para contactar directamente a los perfiles que encajen con la empresa.