Un equipo entero: Deportivo Rincón anunció otro refuerzo para el Federal A y ya lleva 11

Con el delantero Matías Domínguez, Rincón ya lleva 11 refuerzos. (Foto: Prensa Sarmiento de La Banda)

Deportivo Rincón confirmó en las últimas horas a su 11° refuerzo del actual mercado de pases de cara a una temporada en la que jugará el Federal A y la Copa Argentina.

Se trata del delantero bonaerense de 34 años Matías Domínguez, que llega proveniente de Sarmiento de La Banda donde jugó los últimos 6 meses.

En el primer semestre del año pasado jugó en la Primera Nacional en Talleres de Remedios de Escalada. También vistió las camisetas de Crucero del Norte, Fénix, Acassuso, Argentino de Quilmes y Laferrere, entre otros.

Anteriormente, Rincón ya había incorporado a los defensores: Matías Carrera, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; los volantes Rodrigo Montes y Axel Oyola y los extremos Alexis Valencia y Jair Blanco y los delanteros Jorge Rossi, Cristian Cangá y Ricardo Dichiara.

También confirmó la continuidad de Alejandro Sánchez, Jonathan Chacón, Edgardo Díaz, Ezequiel Ávila y Daniel Carrasco. A su vez, ratificaron a Pablo Castro como entrenador.

Con 11 refuerzos, el León es uno de los equipos que más jugadores incorporó de la categoría. Lo superan Atenas de Río Cuarto y Sportivo Belgrano con 12.

Olimpo está igual con 11 e hizo mucho ruido a partir de nombres con pasado no tan lejano en primera división como Federico González y Cristian Chimino. También confirmó la vuelta de Braian Guille y llevó a dos de las figuras de Cipolletti en 2025: Agustín Stancato y Cristian Ibarra.

El Federal A comenzaría a mediados de marzo, fecha en la que Rincón tendrá su debut por la Copa Argentina contra San Lorenzo. El partido de 32avos, con sede y horario a confirmar, se disputará el viernes 20 de marzo.