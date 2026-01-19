El Gobierno oficializó un crédito de US$400 millones para reformar el esquema de subsidios energéticos

El gobierno de Javier Milei nacional selló hoy una nueva operación de financiamiento externo. A través del Decreto 23/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei aprobó el modelo de contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta US$400 millones.

La medida faculta al Ministerio de Economía a suscribir el acuerdo para destrabar el ingreso de los fondos, que tienen un objetivo de gestión crítico: financiar el «Programa de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético».

El destino de los dólares

Más allá del título técnico del programa, los considerandos del decreto revelan que el dinero se utilizará para costear la «sintonía fina» del ajuste tarifario. El texto detalla que los recursos se aplicarán a cuatro ejes, destacándose:

Mejoras en la focalización de los subsidios: Se busca perfeccionar los registros para garantizar la «protección de los hogares vulnerables» , validando el recorte para el resto.



Se busca perfeccionar los registros para garantizar la , validando el recorte para el resto. Eficiencia energética: Promoción del uso racional y consumo eficiente de los recursos.



Promoción del uso racional y consumo eficiente de los recursos. Fortalecimiento del marco regulatorio del sector.

«Más barato que el mercado»

Desde la Oficina Nacional de Crédito Público avalaron la toma de esta deuda argumentando que las condiciones financieras de la CAF son más convenientes que las que Argentina podría conseguir hoy por su cuenta. El costo del préstamo es «inferior al que la República podría obtener en el mercado», señala el documento oficial.

El Banco Central también dio luz verde, indicando que el impacto de la operación en las reservas y la balanza de pagos será «acotado y consistente» con el programa económico. La ejecución de los fondos quedará a cargo de la Secretaría de Energía, bajo la órbita de Luis Caputo.

Qué dice el decreto