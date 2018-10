¿Quién es Camila Canziani, la neuquina de La Voz Argentina?

Y agregó: “Me vine a Buenos Aires, no se como hice pero lo logramos, estoy acá. Decidí venirme a Buenos Aires ya que creí que era la mejor oportunidad para realizar mi carrera, realizarme como artista desde varios ámbitos y no sólo desde la música, por eso decidí estudiar artes escénicas”.

“Desde chica siempre supe que esto es lo que amaba y lo que quería hacer por el resto de mi vida. No sabía bien específicamente qué, pero siempre lo supe, desde que tomaba lecciones de canto informales con mi nonno. Era un bebé prácticamente, tenía un año y medio y grabábamos en cassette, yo balbuceaba, él me enseñaba canciones en italiano y grabábamos todas las clases, así que tengo todos los cassette de cuando era chiquita, cantando con él, le contó Camila a “Río Negro”.

Lo que más me llevo de esta experiencia tan hermosa es la cantidad de gente que conocí, la relación que formé con gran cantidad de los participantes, con productores también. Estoy muy agradecida de eso.

dijo Camila en diálogo con “Río Negro”.

Lo cierto es que una tarde tras cursar todo el día danza tomó la decisión de presentarse a la audición masiva para el programa de Telefé, una decisión de la que nunca se arrepentirá.

“La verdad no iba a ir a la audición masiva, no estaba convencida, no lo había pensado mucho tampoco, pero soy muy impulsiva, salía de cursar danza, estaba cansadísima, venía durmiendo dos horas por día entre parciales y tocar en bares y un montón de cosas, entonces dije ‘voy a ir’ y fui vestida como salí de danza, a las 6 de la tarde, y empecé a hacer la fila. Yo pensé que no me iban a dar el número y resulta que si, de hecho atrás mío llegó muchísima gente”, recordó Cami.

“Eran como cinco cuadras de cola así que fue tener paciencia, esperar y tenías que cantar 7 segundos de alguna canción en español entonces comencé cantando el estribillo de ‘Héroe’ de María Carey y yo creo que eso me jugó a favor porque es un tema que yo hago con mucha potencia y sobre todo con amor, entonces quizás fue algo positivo haber elegido esa canción. Luego de eso quedé en la prueba frente a cámara y pasó más o menos un mes y me contactaron. Yo estaba sentada en el sillón de mi casa, había llegado de cursar todo el día, a las 10:30 de la noche y me llegó el llamado. Me fui a dormir muy feliz”, rememoró la joven artista que deslumbró a los coach de La Voz con su interpretación de “Listen” de Beyoncé.

“La verdad fue un experiencia increíble para mi. No esperaba que se den vuelta los cuatro jurados. El hecho de poder representar a mi querido Neuquén es muy importante para mi y siento el apoyo de tantas personas que me impulsa a ir hacia adelante y la verdad que me llena el corazón de felicidad porque es algo increíble”, señaló ella.