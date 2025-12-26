Molinos Río de la Plata apuesta por las renovables y sella un nuevo acuerdo con YPF Luz

La energía provista por YPF Luz provendrá del Parque Solar Zonda (San Juan) y del futuro Parque Solar El Quemado (Mendoza). (Foto: gentileza).

La empresa alimenticia Molinos Río de la Plata selló un nuevo acuerdo con YPF Luz, que proveerá energía eléctrica a todas sus plantas industriales en el país. El plazo del vigente contrato se extendió hasta 2030, con un nuevo acuerdo que le permite cubrir el 80% de su demanda y la posibilidad de alcanzar el 100% de abastecimiento de fuentes renovables.

La energía provista por YPF Luz será de 80.116 megavatios por hora (MWh) al año, proveniente del Parque Solar Zonda (San Juan) y del futuro Parque Solar El Quemado (Mendoza), que se inaugurará durante la primera mitad de 2026.

«Esta nueva alianza entre Molinos Río de la Plata e YPF Luz demuestra que las energías renovables se han convertido en una alternativa eficiente y competitiva en el abastecimiento energético» señalaron ambas compañías en un comunicado.

Una consolidación para la relación Molinos-YPF Luz

«Buscamos alentar a los argentinos a comer mejor. Con foco en hacer las cosas bien y cada vez mejor, impulsamos nuestros negocios con una mirada de largo plazo» esgrimió el CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos.

Por otro lado, el CEO de YPF Luz Martín Mandarano destacó el acuerdo como una gran noticia que afianza la relación que tienen con Molinos Río de la Plata desde 2023, que ha sido un cliente que aún sigue apostando por la compañía.

«Este ejemplo es un nuevo indicador de que venimos por el camino correcto», aseguró Mandarano, quien añadió que el plan de la empresa para 2026 es ofrecer «nuevas soluciones de abastecimiento energético, que sean costo-eficientes y se adapten a los diferentes tipos de demandas y modelos de negocio”.