Estafa con planes sociales en Neuquén: Sánz sigue con prisión domiciliaria y salidas laborales

Osuna y Sánz, los dos que están cerca de la libertad condicional. (Archivo/Matías Subat)

Néstor Pablo Sánz es uno de los tres condenados por la estafa con planes sociales que cumple detención domiciliaria, y el único que tiene autorizadas salidas laborales. En una audiencia realizada el martes la fiscalía y la defensa acordaron renovar ese régimen por tres meses, y lo importante son las lecturas que surgen de lo resuelto en esa instancia.

En su función de exdirector de Fiscalización de la dirección de Planes Sociales, Sánz era la mano derecha de Ricardo Nicolás Soiza, el otro que cumple prisión domiciliaria, y lo secundaba Marcos Ariel Osuna, el tercer detenido.

«Sánz se encontraba en un nivel jerárquico superior», dijeron los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla en el veredicto conocido el 11 de diciembre pasado. «De hecho, en alguna oportunidad, reemplazó a Soiza mientras estuvo de licencia». Añadieron que «participó en esta maniobra durante todo el período» y su contribución «fue sumamente importante».

En cuanto a Osuna, «su rol también fue destacado, y sin ser máxima autoridad de la repartición era un pequeño coordinador de esa área».

Los dos tercios

Sánz fue condenado a 4 años y 6 meses y Osuna a 4 años, ambos de prisión efectiva. Cuando la sentencia quede firme, el tiempo que llevan detenidos se les computará como parte del cumplimiento de la pena.

A los dos se les dictó la prisión preventiva el 10 de julio del 2023. También a Ricardo Soiza, quien fue sentenciado a 5 años de prisión.

Si estas penas se dejan firmes, Osuna está muy próximo a quedar en condiciones de pedir la libertad condicional por haber cumplido dos tercios privado de su libertad.

En cuanto a Sánz, podría solicitarla entre abril y mayo.

¿Cuándo se sabrá si quedan firme las condenas?

Tanto la fiscalía de Delitos Económicos y la fiscalía de Estado (por la acusación) como los abogados particulares y la defensa pública (por los imputados) anticiparon que impugnarán la sentencia que dictó el tribunal de Kees, Guaita y Hermosilla.

Las partes acusadoras preparan una hipótesis de máxima: pretenden que un Tribunal de Impugnación cambie la calificación legal de los hechos a «asociación ilícita», un encuadre que los jueces del juicio dijeron que no fue probado.

Si lo logran, y como segundo paso, pedirán un nuevo juicio de cesura para que les impongan a los 12 imputados penas más altas, acordes con la figura de asociación ilícita.

Las defensas, en tanto, muy probablemente repetirán su estrategia del juicio y pedirán la absolución (en algunos casos) y en segundo término penas que no excedan los 2 años de prisión en suspenso.

Los tiempos

En la audiencia realizada el martes 23, el fiscal Juan Narváez pidió que le prorroguen la detención domiciliaria a Néstor Pablo Sánz por 3 meses.

Señaló que «en ese plazo se podría llegar a realizar la audiencia de impugnación, sortear el doble conforme y así estaríamos ante otro panorama procesal».

Ismael Bras adhirió por la fiscalía de Estado, la defensora de Circunscripción Laura Giuliani prestó conformidad, y el juez Marco Lúpica Cristo le puso la firma a la resolución, de modo que Sánz seguirá con domiciliaria hasta el 29 de marzo del 2026 por lo menos.

Para entonces estará a días de cumplir los dos tercios de la condena a 4 años y 6 meses de prisión.

En la misma audiencia el juez autorizó que continúe con las salidas laborales que comenzó en agosto, de 15:30 a 18:30, con media hora de tolerancia para ir y regresar en el vehículo de su empleador. Sánz tiene colocada una tobillera con geolocalizador. Según dijo, no siempre funciona correctamente.

Todas las condenas

Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca: 5 años de prisión efectiva

Néstor Pablo Sánz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva

Marcos Osuna: 4 años de prisión efectiva.



Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.



Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional.

En todos los casos la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.