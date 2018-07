Quino enojado por un falso mensaje ProVida que recorrió las redes

En la imagen apócrifa, se incluía una frase, supuestamente escrita por Quino, que decía: “Me han comentado como se está utilizando sin mi permiso, la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto (cosa que me enoja) pero aprovecho para aclarar, que Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto no le pongan el pañuelo verde, porque su color es el celeste”, habría dicho el dibujante.

En un comunicado que compartió en las redes sociales, Quino dijo que siempre acompañó “las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”, escribió y pidió que sea retirada la imagen falsa.

El artista gráfico Quino pidió que le saquen el pañuelo celeste a uno de sus personajes más conocidos: Mafalda. En los últimos días las redes hicieron circular una imagen con la joven idealista usando el pañuelo celeste. La foto estaba acompañada de una frase falsa de la que el ilustrador aseguró no ser autor.

“Quino está acostumbrado a que, a partir del surgimiento de las redes sociales, se utilice la imagen de Mafalda. Y siempre le molesta cuando sectores que no piensan como él la utilizan. Antes de ayer cumplió años y recibió muchos llamados de amigos de todas partes del mundo y esto lo fastidió”, explicó Lavado.

“A Maflada la usaron desde el PP español a neofascistas italianos, no es la primera vez que la usan personas con pensamientos contrarios a los de él”, explicó al medio nacional y contó que le había comentado lo que estaba ocurriendo en las redes, ya que señaló que “él no ve”. “Armamos esa pequeña aclaración porque algunos colectivos de mujeres estaban preguntando. El no tiene una posición tibia en estos temas, cuando los temas son sociales él tiene una postura clara desde hace años”, agregó.

“Su posición es en favor de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres. El está del lado de un pensamiento a favor del derecho a elegir, de la despenalización del aborto. El es una persona consciente y sabe que penalizar una práctica tan íntima y delicada es una cuestión que no solamente no tiene una utilidad social, sino que al contrario produce mayor discriminación y estigmatización”, argumentó Lavado.