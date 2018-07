Te mostramos la música nueva (y no tanto) para este finde

Este viernes te proponemos “Palo santo”, lo nuevo de Years & Years, un trío británico de música electrónica, y lo no tan nuevo de Morrisey y Moby. El ex Smiths vuelve al ruedo con un nuevo disco de grandes éxitos, esta vez bajo el título “This is Morrisey” y Moby relanza las canciones de “Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt”, su disco editado a comienzos de año, pero bajo la forma de Eastwest Sessions.

De Argentina, Morbo y Mambo lanza dos cortes de su reciente disco “Muta”. El indie local también tiene este viernes la nueva placa de Los Rusos Hijos de Puta y Bándalos Chinos. Hugo Lobo se desmarca por un rato de Dancing Mood y edita “Neighborhood Rules”, algo así como las reglas del barrio con grandes invitados.

Por último, nuestros veteranos ruteros de la Mississippi nos ofrecen “Reserva Especial-30 años” y los no menos (en realidad, bastante más) veteranos de los Rolling Stones dicen presente con una versión en directo de “Honky Tonk Women”, de un concierto de 1999, en San José, California.

Basta de palabras, vayamos a las canciones: