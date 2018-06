Valeria Bertuccelli confesó que fue maltratada por Darín

Valeria Bertuccelli fue entrevistada por Luis Novaresio para A24 y contó que hace cuatro años atrás sufrió maltrato por parte de Ricardo Darín mientras protagonizaban la obra de teatro “Escenas de la vida conyugal”.

La actriz sostuvo que cumplió con su contrato pero que los segundos seis meses de trabajo fueron muy duros ya que no se sentía igualada desde lo personal como desde lo artístico. Darín se llevaba 30 puntos del borderaux y ella solo pudo lograr obtener 8. También comentó que Ricardo le había pedido a un colega que anote todo lo que pasaba en el escenario y luego le haga una devolución a ella.

Otra de las cosas que dijo fue: “Profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería. Decidí irme porque no la estaba pasando bien. Y cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir”. “´¿Ya lo hablaste con alguien?´, me respondió Ricardo y yo le dije que no, que solo lo sabía Gaby (Vicentico) y él, me dijo: ´Dame un par de meses para que pensemos qué vamos a decir sobre el motivo de tu renuncia para que no hablen pavadas´”. agregó.

“Para mí todo eso fue siniestro. Dijeron que mi marido me había sacado de una oreja de la obra porque estaba enamorada de Darín. Primero que nadie me saca de una oreja de ningún lado, ningún hombre ni mujer ni nadie. Aparte, escuchaba panelistas que salían en las fotos de Ni una menos y después decían ‘bueno, puede pasar, Ricardo es muy enamorable”, finalizó.