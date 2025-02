45 años de “End of the Century”, el último gran disco de Ramones

Sucios y desprolijos, algo malsonantes y no menos malolientes. Eso eran Ramones a fines delos 70. Aún así, no eran más que otra banda de rock en busca de un hit. Porque, aunque para entonces ya habían grabado cuatro discos que hoy no se discuten y que son indispensables cuanto menos para entender (una parte de ) los ‘70, todavía buscaban pegarla en las radios. Eso intentaron con su quinto disco.



Grabado en mayo de 1979 y editado el 4 de febrero de1980, End of te Century fue el disco más exitoso del cuarteto de Queens. Fue también el mejor producido. O, acaso porque fue el mejor producido, fue el más exitoso. Como sea, todo aquello tuvo un nombre excluyente: Phil Spector.



¿Qué hacía allí, entre cuatro punks neoyorquinos que apenas podían soportarse, un tipo que había dado forma a la figura de productor total y había creado la revolucionaria “pared de sonido”, que no era otra cosa que en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto? Estaba allí porque el tipo quería producir a esos cuatro punks neoyorquinos. Realmente quería hacerlo.



Ya en 1978, Spector se había involucrado en la música de Ramones al producir dos de sus canciones que fueron parte de la banda de sonido de la película “Rock ‘n’ Roll High School” , “I Want You Around” y la canción que le dio nombre al filme. Ese mismo año le había propuesto a la banda producir el que sería “Road to Ruin”. Finalmente, en 1979, todos estuvieron en darle una oportunidad.



El resultado de aquella extraña e improbable sociedad fue End of the Century, un disco de rock que dejó de lado el punk para sonar todo lo pop que podían hacerlo incluso, literalmente, a punta de pistola, muy al estilo Spector, por cierto.

Ramones durante el rodaje del filme «Rock N’ Roll High School».



Todo fue excéntrico, alocado y bizarro en el trabajo del productor con Ramones. A decir verdad, solo se relacionó con Joey, el particular frontman de la banda y en menor medida, con Marky, el baterista, sin dudas el Ramone amigable. Con el resto, las cosas directamente no funcionaron. Dee Dee lo desafió… y perdió Y Johnny, el guitarrista, vio cómo su dominio sobre la figura de Joey se derrumbaba ante un Joey empoderado por Spector. Muy típico de Spector, por cierto.



End of the Century es el menos Ramones de los catorce discos de la banda y, por paradójico que parezca, el mejor de ellos. O, en todo caso, el que más y mejor los acercó al éxito que tanto anhelaban (aunque lo negaran). El disco abre con “Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio”, un tema con futuro de clásico, con la pared de sonido reforzada por un inédito (en la composición de Ramones) saxo.



La otra joya que el disco le dará a la posteridad es la versión de Joey Ramone de “Baby I Love You”, la canción de las Ronettes que Spector produjo en los ‘60, y de la que ningún Ramone, salvo Joey, participó. Ni siquiera Marky, quien fue reemplazado por un sesionista.



Más allá de las discusiones internas acerca del disco, Spector logró sacar virtudes de cada uno de ellos, Hizo de Joey un mejor cantante y logró sacar de Johnny lo mejor de sí, con momentos virtuosos de de guitarra. ¿Si finalmente Ramones logró ese hit? Bueno, 45 años después aun seguimos escuchándolos.