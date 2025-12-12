45 años de ¡Sandinista!, el laboratorio de sonidos triple de The Clash

Los Clash siempre fueron demasiada banda para ser punks. Demasiado inquietos, demasiado talentosos, demasiado osados y, los supimos con ¡Sandinista!, también demasiado prolíficos. Dos días antes de que cumplirse un año de su celebradísimo tercer disco London Calling, un disco doble de 19 canciones, la banda editó ¡Sandinista! ¿Qué hay de raro en ello, si aun eran tipos de a un disco por año? Nada, salvo que ¡Sandinista! era un disco triple de treinta y seis canciones. ¿De dónde habían sacado tantas canciones los Clash?



“Cuando llegamos a grabar ¡Sandinista!, ya habíamos recorrido la mayor parte del mundo, y eso se refleja en las letras, dijo el baterista Topper Headon en 2013. “Creo que lo que hicimos y lo que vimos nos cambió”, añadió el guitarrista Mick Jones. “Fuimos a esos lugares y vivimos esas experiencias, y eso cambió nuestra forma de ver las cosas”.



“Habíamos hecho una gira muy larga por Gran Bretaña y Estados Unidos”, recordó más tarde el guitarrista y cantante Joe Strummer, “y, en lugar de caer rendidos de cansancio o volar al otro lado del mundo o algo así, estábamos tan motivados que nos metimos directamente en un estudio, y Columbia ni siquiera quería pagarnos el tiempo de estudio. Allí estábamos, en Nueva York, y lo único que queríamos era grabar. Tuvimos que obligarlos a cedernos tres semanas en Electric Ladyland”.



El disco se grabó a lo largo de 1980, entre febrero y agosto en estudios de Manchester, Nueva York, Kingston y Londres. Y trabajaron en modo Salmón: la banda literalmente se instaló en Electric Ladyland, uno de los cinco estudios que utilizaron, trabajando con cualquier idea que se les ocurriera. “Algunas de esas tomas son canciones que se escribieron sobre la marcha”, recordaba Strummer.

“Músicos de toda Nueva York se pasaban por allí. Estábamos allí día y noche. Nunca fui a un bar, a una discoteca ni a ningún sitio. Solía dormir debajo del piano. Era imposible sacarnos del estudio”. Reunieron tanto material que la banda descartó inmediatamente la idea de grabar un solo LP. Tampoco dos. Serían tres.



Puede que con ¡Sandinista! Los Clash se hayan ido musicalmente del punk, pero basta con ver cómo confrontaron con la compañía discográfica para recordar(nos) que el punk es, o era, mucho más que eso.

Convencer a la discográfica sería otra historia, sobre todo porque la banda quería que se vendiera al precio de un single. “Nos dijeron: ‘Si quieren sacar ¡Sandinista! van a tener que hacerlo sin derechos de autor”, contó Strummer a la revista Uncut en 1999.

“Así que les dijimos: ‘Ok, metete eso por donde te quepa, eso es lo que haremos. Crees que nos estás tomando el pelo, pues lo haremos”. Ahí estaba, intacto el punk de los Clash. “La gente no lo entiende”, le dijo Simonon a David Fricke, de Rolling Stone. “El punk era cambio, y la regla número uno era: no hay reglas”. Por si con l,o anterior no había quedado claro.



En ¡Sandinista! hay de todo. Hay dub, ska, funk, swing, calipso, rockabilly y hasta un momento crooner a cargo de Joe Strummer en “Broadway”. Pero sobre todo hay reggae. Un reggae como una banda surgida del punk podría hacerlo.



La clave de ellos estaba en la sección rítmica del cuarteto: el amor de Paul Simonon por el reggae estaba en su mejor momento y, liberado de la naturaleza restrictiva del punk, Topper Headon se había convertido en uno de los mejores bateristas de la época. El reggae de los Clash fue una influencia evidente en el modo en que Sumo abordó el reggae. Basta con escuchar “If music could talk” o «The Equaliser» para notarlo.



Editado el 12 de diciembre de 1980, ¡Sandinista! evidenció de un modo contundente lo buena banda que eran Los Clash y cómo dio forma aun sonido enriquecido que elevó la vara a las bandas de punk rock que vendrían después. !Sandinista! era uno de los futuros por venir.

Las canciones

Disco 1

«The Magnificent Seven» – 5:28 «Hitsville UK» – 4:20 [vocalista: Ellen Foley con Mick Jones] «Junco Partner» (Bob Shad y Robert Ellen; aunque se lo acredita como «AT PRESENT, UNKNOWN» (desconocido actualmente)) – 4:53 «Ivan Meets G.I. Joe» – 3:05 [vocalista: Topper Headon] «The Leader» – 1:41 «Something About England» – 3:42 «Rebel Waltz» – 3:25 «Look Here» (Mose Allison) – 2:44 «The Crooked Beat» – 5:29 [vocalista: Paul Simonon] «Somebody Got Murdered» – 3:34 «One More Time» (The Clash y Mikey Dread) – 3:32 «One More Dub» (The Clash y Mikey Dread) – 3:34 [versión dub de «One More Time»]

Disco 2

«Lightning Strikes (Not Once But Twice)» – 4:51 «Up in Heaven (Not Only Here)» – 4:31 «Corner Soul» – 2:43 «Let’s Go Crazy» – 4:25 «If Music Could Talk» (The Clash y Mikey Dread) – 4:36 «The Sound of Sinners» – 4:00 «Police on My Back» (Eddy Grant) – 3:15 «Midnight Log» – 2:11 «The Equaliser» – 5:47 «The Call Up» – 5:25 «Washington Bullets» – 3:51 «Broadway» – 5:45 [finaliza con «The Guns of Brixton», cantada por Maria Gallagher]

Disco 3

«Lose This Skin» (Tymon Dogg) – 5:07 [vocalista: Tymon Dogg] «Charlie Don’t Surf» – 4:55 «Mensforth Hill» – 3:42 [versión alternativa de «Something about England»] «Junkie Slip» – 2:48 «Kingston Advice» – 2:36 «The Street Parade» – 3:26 «Version City» – 4:23 «Living in Fame» (The Clash y Mikey Dread) – 4:36 [versión alternativa de «If Music Could Talk» cantada por Mikey Dread] «Silicone on Sapphire» – 4:32 [versión alternativa de «Washington Bullets»] «Version Pardner» – 5:22 [versión alternativa de «Junco Pardner»] «Career Opportunities» – 2:30 [cantada por Luke y Ben Gallagher] «Shepherds Delight» (The Clash y Mikey Dread) – 3:25

Créditos

La banda

Joe Strummer – voz y guitarra

Mick Jones – guitarra y voz

Paul Simonon – bajo y voz

Topper Headon – batería y voz

Colaboradores