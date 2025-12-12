Sed de Resistencia, lo nuevo del trío de metal patagónico Chewelche
El trío neuquino de metal patagónico acaba de editar su tercer disco. A la espera de su presentación oficial, la banda despide el año este fin de semana con show en Cipolletti. Entrevistados por Diario RÍO NEGRO, hablan del nuevo trabajo.
Chewelche, el icónico power trío de metal patagónico integrada por Ariel Basualto, bajo y voz; Juan Bruno Basualto, guitarra y Sebastián Figueroa, batería, acaba de editar Sed de Resistencia, su tercer disco.
Los dos discos anteriores son “Nunca Amutuy quedémonos” (2020) y “Defensa Civil” (2021). Ambos discos fueron editados a nivel nacional por el sello Icarus Music Argentina en formato físico y digital.
A la espera de poder presentarlo, Chewelche despide el año este sábado, a las 22, en The Club 23 (Ruta 22 y 151, Cipolletti). Las entradas anticipadas, a 15.000 pesos, están disponibles en Mix Laser (Neuquén), Consolas Plottier (Juan B. Justo 35) y por sistema a través de alpogo.com
En diálogo con Río Negro, Ariel Basualdo, músico de la banda, respondió algunas preguntas, sobre su nuevo material.
P: ¿A qué se debe el nombre de este último disco, Sed de Resistencia?
R: El nombre “Sed de Resistencia” nace de lo que vivimos como pueblo y como banda. Habla de una necesidad profunda de seguir luchando, cuidando nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad. Es una sed que no se apaga: la de resistir con música, con cultura y con identidad propia.
P: ¿Cuánto tiempo demandó hacerlo?
R: El disco fue grabado entre noviembre 2024 y marzo del año 2025. En los estudios “La Sala” (Neuquén) de Juan Sosa, “FM Studio”, de Franco Montenegro en Plaza Huincul. Fue mezclado y masterizado por Juan Bruno Basualto.
P: ¿Cómo les resultó la grabación?
R: Por suerte no tuvimos dificultades. Fue un proceso muy fluido, con mucha energía, buen clima de trabajo y un compromiso enorme de toda la banda. Todo se dio de manera muy orgánica, así que pudimos enfocarnos plenamente en la música y disfrutar la grabación.
P: ¿Cambió algo al momento de encararlo? Me refiero al estilo, al género musical, a las letras.
R: En cuanto a las letras seguimos en la misma línea, manteniendo el mensaje que caracteriza a Chewelche.
Musicalmente sí hay una evolución: incorporamos más arreglos, más matices, una búsqueda más grande en la producción y en el sonido. Es Chewelche, pero más sólido, más maduro.
P: ¿Por qué decidieron hacer este disco?
R: Este disco empezó a tomar forma en el 2022 y, en pleno proceso, surgió la convocatoria de Ricardo Iorio para formar parte de su última banda. Ese llamado nos cambió la vida y nos marcó como banda y el proyecto quedó a medio hacer.
Cuando pudimos retomarlo, lo hicimos con más fuerza todavía. Sentimos que este disco tenía que salir para seguir marcando nuestro camino desde nuestra tierra, Plaza Huincul / Cutral-Co con un mensaje abierto hacia todo el país y siempre con paso firme.
P: ¿Qué hay del productor artístico o musical?
R: El productor artístico del disco es Juan mi hijo y guitarrista de la banda y el productor ejecutivo es Carlos Zárate de Icarus Music, quien nos guió y acompañó durante todo el proceso.
P: ¿Cómo será la presentación del disco?
R: La idea es presentarlo entre marzo y abril de 2026, en Neuquén capital, rodeados de nuestra gente, nuestros paisanos. Queremos tocar el disco completo, como se merece, más temas de los trabajos anteriores.
P: ¿Existe algún lugar particular donde les gustaría hacerlo?
R: Nuestro sueño sería presentarlo en el Club Pacífico de Neuquén. La organización de un evento así demanda mucho a nivel económico: sonido, lugar, logística, seguridad y todos los requisitos municipales. No es fácil, pero tampoco es imposible.
Con el apoyo de la gente, la familia y algún sponsor, se va a concretar, ya sea en Pacífico o en un lugar que esté a la altura de lo que significa para nosotros y nuestra gente esta presentación del nuevo disco y festejo de los 7 años de vida de Chewelche como banda.
