Sed de Resistencia, lo nuevo del trío de metal patagónico Chewelche

Chewelche, el icónico power trío de metal patagónico integrada por Ariel Basualto, bajo y voz; Juan Bruno Basualto, guitarra y Sebastián Figueroa, batería, acaba de editar Sed de Resistencia, su tercer disco.

Los dos discos anteriores son “Nunca Amutuy quedémonos” (2020) y “Defensa Civil” (2021). Ambos discos fueron editados a nivel nacional por el sello Icarus Music Argentina en formato físico y digital.



A la espera de poder presentarlo, Chewelche despide el año este sábado, a las 22, en The Club 23 (Ruta 22 y 151, Cipolletti). Las entradas anticipadas, a 15.000 pesos, están disponibles en Mix Laser (Neuquén), Consolas Plottier (Juan B. Justo 35) y por sistema a través de alpogo.com

En diálogo con Río Negro, Ariel Basualdo, músico de la banda, respondió algunas preguntas, sobre su nuevo material.

P: ¿A qué se debe el nombre de este último disco, Sed de Resistencia?

R: El nombre “Sed de Resistencia” nace de lo que vivimos como pueblo y como banda. Habla de una necesidad profunda de seguir luchando, cuidando nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad. Es una sed que no se apaga: la de resistir con música, con cultura y con identidad propia.

P: ¿Cuánto tiempo demandó hacerlo?

R: El disco fue grabado entre noviembre 2024 y marzo del año 2025. En los estudios “La Sala” (Neuquén) de Juan Sosa, “FM Studio”, de Franco Montenegro en Plaza Huincul. Fue mezclado y masterizado por Juan Bruno Basualto.

P: ¿Cómo les resultó la grabación?

R: Por suerte no tuvimos dificultades. Fue un proceso muy fluido, con mucha energía, buen clima de trabajo y un compromiso enorme de toda la banda. Todo se dio de manera muy orgánica, así que pudimos enfocarnos plenamente en la música y disfrutar la grabación.

P: ¿Cambió algo al momento de encararlo? Me refiero al estilo, al género musical, a las letras.

R: En cuanto a las letras seguimos en la misma línea, manteniendo el mensaje que caracteriza a Chewelche.

Musicalmente sí hay una evolución: incorporamos más arreglos, más matices, una búsqueda más grande en la producción y en el sonido. Es Chewelche, pero más sólido, más maduro.

P: ¿Por qué decidieron hacer este disco?

R: Este disco empezó a tomar forma en el 2022 y, en pleno proceso, surgió la convocatoria de Ricardo Iorio para formar parte de su última banda. Ese llamado nos cambió la vida y nos marcó como banda y el proyecto quedó a medio hacer.

Cuando pudimos retomarlo, lo hicimos con más fuerza todavía. Sentimos que este disco tenía que salir para seguir marcando nuestro camino desde nuestra tierra, Plaza Huincul / Cutral-Co con un mensaje abierto hacia todo el país y siempre con paso firme.

P: ¿Qué hay del productor artístico o musical?

R: El productor artístico del disco es Juan mi hijo y guitarrista de la banda y el productor ejecutivo es Carlos Zárate de Icarus Music, quien nos guió y acompañó durante todo el proceso.

P: ¿Cómo será la presentación del disco?

R: La idea es presentarlo entre marzo y abril de 2026, en Neuquén capital, rodeados de nuestra gente, nuestros paisanos. Queremos tocar el disco completo, como se merece, más temas de los trabajos anteriores.

P: ¿Existe algún lugar particular donde les gustaría hacerlo?

R: Nuestro sueño sería presentarlo en el Club Pacífico de Neuquén. La organización de un evento así demanda mucho a nivel económico: sonido, lugar, logística, seguridad y todos los requisitos municipales. No es fácil, pero tampoco es imposible.

Con el apoyo de la gente, la familia y algún sponsor, se va a concretar, ya sea en Pacífico o en un lugar que esté a la altura de lo que significa para nosotros y nuestra gente esta presentación del nuevo disco y festejo de los 7 años de vida de Chewelche como banda.