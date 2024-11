Agenda cultural en Neuquén, Cipolletti, Roca y Bariloche para este fin de semana

¿Qué vas a ver este fin de semana? ¿Aún no tenés planes? Acá una guía de la agenda cultural en Neuquén, Roca y Bariloche para que no te pierdas nada:

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro en un solo lugar ¿Cuál es tu próxima salida?

Cuál es la agenda cultural en Neuquén:

-Festival de Cine Improvisado: El grupo Proyecto Chicote lleva más de 3 años de hacernos reír y maravillar en todo el Alto Valle y, en esta oportunidad, nos traen su formato Long Form (formato largo) de Festival de Cine Improvisado. Para esta edición se incluye a los talentosos artistas de Los Musis de Prófica, banda neuquina de música para las infancias de todas las edades. Viernes 08/11/2024 21:00 Más información.

-El fuego frío: Una desopilante y divertida disertación sobre la luz. Irina García sigue llevando adelante su conferencia y está vez la acompaña un técnico en escena. Sábado 09/11/2024 22:00 Más información.

-No calles: historias de calles de muchxs ellxs. Única función en el valle. Domingo 10/11/2024 22:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Cipolletti:

–La Sustancia: Tú, pero mejor en todos los sentidos’. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Viernes 08/11/2024 20:30, Viernes 08/11/2024 20:30, Domingo 10/11/2024 18:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Roca:

-4° Patagonia Rock: FCP presenta la cuarta edición del evento Patagonia Rock, el próximo viernes 8 de noviembre a las 21 h en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca. La propuesta contará con la participación de Rock FCP y NoJazz & Trifásica. Viernes 08/11/2024 21:00 Más información.

-Final 8° Concurso de Intérpretes de Música Clásica: Fundación Cultural Patagonia presenta la gran final del 8º Concurso de Intérpretes de Música Clásica “Dr. Tilo Rajneri”, que se desarrollará el próximo sábado 9 de noviembre a las 21 h, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, ubicado en Rivadavia 2263 de Roca, con entrada libre y gratuita. Sábado 09/11/2024 21:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Bariloche:

–Exposición: “Fragmentación y territorio”. Del 8 al 14 de noviembre se realizará en el SCUM (Moreno y Villegas) la exposición de arte de Ricardo Daniel Fuentes titulada “Fragmentación y territorio”. La misma tiene como temática al poder y la identidad con una doble interpretación de lo global y lo local. El propósito es repensar, desde los colores, los paisajes y las formas, la fragmentación social. Más información.

-So Miranda en concierto desde el Auditorio: So Miranda junto a Lucas Avellina en batería, recorrerán canciones del primer EP de So, «Remolinos», en formato minimalista y sentimental. Sofía Miranda es música de la comarca andina del paralelo 42°. Hace sus propias canciones: delirios, fortalezas, desamores y pedazos de existencia contenidas en un sonido con influencia del rock/pop/folk de los 90. Viernes 08/11/2024 19:00 Más información.

-Feria de arte en casa Bachmann: Pasa una tarde distinta en la feria de arte de la asociación de artistas plásticos Bariloche. Ameniza grupo DELIRIOS. Sábado 09/11/2024 12:00 a 19:00 Más información.

-Ensamble coral AB IMO CORDE: Bajo la dirección del compositor/director Eduardo Andrés Malachevsky el ensamble AB IMO CORDE nos ofrecerá un verdadero concierto ‘desde lo profundo del corazón’ (tal cual se traduce la expresión latina de su nombre); una hora 15 de obras cuidadosamente seleccionadas, algunas a capella, otras acompañadas al piano por Anica Arnšek. Domingo 17/11/2024 20:00 Más información.

Explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar. Acá. Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá.