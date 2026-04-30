Malena Resa habló por primera vez como intendenta interina de Plottier: «Me va a costar el cambio»

Este jueves 30 de abril el Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier votó la suspensión preventiva del intendente Luis Bertolini, imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. En su lugar asumió la concejal de Comunidad, Malena Resa, quien estaba en la primera línea de sucesión de gobierno. En horas de la tarde, brindó su primera conferencia de prensa como jefa comunal interina: «Me va a costar el cambio».

Previo a la sesión que definió apartarlo, Bertolini había brindado una conferencia de prensa tras la audiencia judicial en la que se rechazó su prisión domiciliaria e insistió con que la causa implicaba un «intento de golpe» institucional.

«Esa medida de coerción que pidió la fiscalía es simplemente para que alguien se venga a sentar en mi sillón y todos sabemos perfectamente de quién hablamos y sabemos quién viene detrás», apuntó.

Después de la votación, presentó una carta con los motivos de su renuncia y aseguró que su decisión «no nace de la debilidad ni de la culpa, sino de un profundo respeto por la voluntad popular que me eligió con el 57% de los votos».

Este jueves a la tarde, Resa asumió como intendenta interina de la ciudad. En los comicios municipales de 2023, encabezó como primera candidata la lista de Comunidad, la «columna vertebral» que sostiene el frente La Neuquinidad de Rolando Figueroa y que apoyó a Bertolini como intendente.

Dentro del partido, la ahora intendenta interina tiene un vital vínculo con la senadora Julieta Corroza, quien resignó su propia candidatura a intendenta para cederle a Gloria Ruiz la elección de su sucesor y que fue una de las grandes armadoras de la campaña en Plottier.

Qué dijo Malena Resa en su primera conferencia de prensa: habló de las fotomultas y del pago de salario a estatales

En sus primeros momentos como intendenta interina de Plottier, Malena Resa respondió en conferencia de prensa que no pudo escuchar las declaraciones de Bertolini por haber estado participando en la sesión del Concejo: «Fueron palabras de él, no tengo nada que decir al respecto».

Después, aclaró que su equipo de Gabinete quedará conformado en principio por tres secretarios, que son «los mínimos que se necesitan para poder empezar a funcionar en cuanto a los decretos» y que irán analizando a medida que pase el tiempo cómo terminarán de completar el equipo de trabajo.

«Vamos a ver con qué nos encontramos. Por lo que hemos entendido y por lo que ya sabemos todos, va a ser una situación muy difícil, muy caótica«, precisó y añadió que van a evaluar la situación para «ir dando pasos firmes de transparencia, de orden y por supuesto de gestión en todo lo que podamos«.

Con respecto al trabajo que venía desarrollando en el Deliberante, acotó le va a «costar el cambio» y dijo con respecto a la polémica de las fotomultas que no va a ser fácil salir de esa situación: «Hay contratos en el medio, hay muchos compromisos que tenemos que ver cómo nos resolvemos».

Por último, habló sobre el abono de los salarios y mencionó que aún no pudo hablar con Provincia sobre el pago de sueldos.

«Yo entiendo que los trabajadores municipales van a tener la situación en la que estamos, que, por supuesto, ni yo ni nadie de nosotros la ha elegido. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance», declaró.

En este sentido, mencionó que habló con el ex secretario de Gobierno de Plottier, quien le reveló que «ni siquiera él pudo tener la firma en estos días», a lo que sumó que «la subsecretaria de Hacienda está de licencia» y que tampoco el intendente logró intervenir al respecto.

«Darle la tranquilidad de que estamos a tiempo todavía de que se cumplan los tiempos, y que esté garantizado el sueldo para los trabajadores, por supuesto», concluyó.