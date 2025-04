Gran Hermano | El grito del exterior que podría descolocar a Sandra Priore y modificar su estadía en la casa

Sandra Priore recibió un fuerte grito del exterior sobre los rumores de infidelidad de su marido con una escort, y los dichos podrían desestabilizarla dentro de Gran Hermano (Telefe).

Luego del programa del lunes 7 de abril donde Claudio «Papucho» Di Lorenzo tuvo su oportunidad de hablar con los analistas tras ser eliminado, se escuchó un grito desde las cámaras de DIRECTV DGO para la participante donde dijeron: «Sandra, tu marido te cag* con una prostituta».

En ese momento, Sandra se encontraba fumando un cigarrillo en el patio de la casa, mientras que Lourdes, Eugenia, Juan Pablo, Ulises, Catalina, Chiara y Gabriela se encontraban a sus alrededores.

Inmediatamente, el Big puso una canción de María Becerra a todo volumen para evitar que escuchen el grito y todos se metieron dentro de la casa para cumplir con el protocolo del reality ya que no tienen permitido dar información del afuera.

Por el momento, Sandra Priore no hizo declaraciones al respecto y tampoco se sabe si alcanzó a escuchar los gritos sobre su marido.

📢 "SANDRA TU MARIDO TE CAGÓ CON UNA PROSTITUTA": El grito del exterior que escuchó toda la casa de #GranHermano pic.twitter.com/l1vzUyTsbR — TRONK (@TronkOficial) April 8, 2025

¿El marido de Sandra de Gran Hermano le fue infiel?

En LAM (América TV) mostraron el video y los chats que confirmarían que el marido de la participante de Gran Hermano (Telefe), Sandra Priore, le habría sido infiel con una dama de compañía.

Ángel de Brito reveló que Lucas, el esposo de Sandra le fue infiel a la participante del reality con una escort, y en LAM mostraron las pruebas. «Su marido Lucas conoció a su nuevo vínculo por una aplicación», contó Pepe Ochoa.

Santiago del Moro anunció que un participante abandonará la casa de Gran Hermano: ¿Será la Tana?

Esta mañana, Katia no quiere levantarse temprano para ensayar la coreografía que les propuso Santiago del Moro y se enojó porque los despertaron y los tuvieron mucho tiempo esperando para ir al SUM. «Es una forr*ada, yo me quiero ir, no quiero ni jugar la moto», dijo molesta en una conversación con Selva Pérez, Eugenia Ruiz y Lourdes Cicca.

«Antes, por lo menos los findes descansábamos. Ahora ni eso», manifestó Katia y agregó: «No aguanto acumular tanto, me pesa el cuerpo». Lourdes se rió y le explicó: «Es un show, le tenemos que dar de comer al programa». Sin embargo, Katia seguía molesta con Gran Hermano porque les dan actividades «todos los días».