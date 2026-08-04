Agustín Canolik en Neuquén: el mentalista que busca devolverle el misterio al mundo

Agustín Canolik viene a la región en el marco de una gira nacional Gentileza.

«No tengo poderes», aclara Agustín Canolik entre risas. Lo que hace sobre el escenario es construir la ilusión de que puede leer la mente, anticipar el futuro o conocer lo que otra persona está pensando. Ese juego, explica, es justamente el corazón del mentalismo, la disciplina a la que se dedica desde hace casi dos décadas y con la que llegará este viernes a Neuquén para presentar «Misterios Mentales».

Hacer preguntas para buscar respuestas

Pero detrás de los trucos y del humor, Canolik asegura que su espectáculo busca algo más profundo: devolverle al público la capacidad de sorprenderse en una época donde parece que todo tiene explicación.

«La gente viene a buscar recuperar el misterio. Hoy abrimos las redes sociales y todos los videos nos dan respuestas. Respuestas incluso a preguntas que nunca hicimos. A mí me gusta hacer lo contrario: hacer preguntas y dejar a la gente con la sensación de no saber«, resume en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Del niño hiperactivo al mentalista

Canolik tiene 31 años y nació en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. La magia apareció casi por casualidad cuando era chico. Su madre, cuenta, buscaba actividades para canalizar su energía y lo anotó en un curso que un mago viajaba a dictar cada quince días desde Buenos Aires.

«Era un niño hiperactivo. Mi mamá me mandaba a taekwondo, teatro, guitarra, dibujo… y apareció la magia. Fue muy generosa conmigo porque apenas aprendí algunos trucos ya estaba haciendo funciones en mi pueblo», recuerda.

Aunque comenzó a trabajar siendo apenas un adolescente, su recorrido no fue lineal. A los 18 años se alejó de la magia para estudiar hipnosis, después trabajó en fotografía y marketing y durante siete años se dedicó casi exclusivamente a formarse en actuación, producción teatral, cine, hipnosis y mentalismo.

En 2025 decidió estrenar su primer espectáculo propio. El despegue llegó pocos meses después, cuando un video grabado durante los Premios Hugo se volvió viral. Luego llegó la alfombra roja en los Martín Fierro de Streaming, que deslumbró a los famosos y generó millones de reproducciones en redes sociales.

Ese crecimiento también se refleja en las redes sociales y en los escenarios. Canolik acumula más de 50 millones de reproducciones en sus videos, reúne más de 400.000 seguidores y mantiene funciones en la avenida Corrientes. Con ese impulso emprendió una gira nacional e internacional con Misterios Mentales, una propuesta que combina mentalismo, ilusionismo y un proyecto transmedia que continúa más allá del teatro.

Un espectáculo sin celulares

En tiempos donde casi todos los shows incorporan pantallas e interacción digital, Canolik tomó el camino inverso. Durante la función no hay celulares, pantallas ni recursos tecnológicos.

«Quería recuperar la magia del teatro. Que el espectáculo funcione como funcionaban los grandes magos antes, cuando viajaban con sus cajas y todo dependía de lo que pasaba sobre el escenario», explica.

La experiencia digital existe, pero comienza cuando termina la función. A través de videos, pistas ocultas y una página web, el público puede seguir descubriendo contenidos, premios y nuevas claves que amplían el universo de Misterios Mentales.

«El mentalismo todavía puede moverle el piso a un adulto»

Para Canolik, el gran desafío del mentalismo es provocar en los adultos una sensación que parecía reservada para la infancia. «Cuando éramos chicos un mago hacía aparecer una paloma y sentíamos que estaba rompiendo las reglas de la realidad. Después crecimos y empezamos a buscar la explicación de todo. El mentalismo todavía tiene la capacidad de hacer que un adulto piense: ‘Pará… ¿cómo puede ser esto?'», sostiene.

Aclara que no busca convencer a nadie de que posee habilidades sobrenaturales. «Al final del día el mentalismo es ilusionismo psicológico. La ilusión se completa en la mente del espectador. Ahí está el verdadero desafío.»

Un show pensado de principio a fin

Más que una sucesión de números, Canolik define Misterios Mentales como una experiencia integral. Desde que se apagan las luces, el público participa de visualizaciones, juegos colectivos, desafíos y demostraciones que se suceden durante una hora y cuarenta minutos sin pausas.

«Quería hacer el espectáculo que a mí me gustaría ir a ver. Que todo el tiempo esté pasando algo y que salgas del teatro con ganas de seguir hablando de lo que viste», afirma.

El orgullo de continuar una tradición

Entre sus referentes aparecen nombres históricos del ilusionismo argentino como René Lavand, Tusam (padre), Norberto Jansenson y Fu-Manchú´. De Lavand conserva un recuerdo imborrable: verlo actuar cuando tenía apenas 11 años.

«Hoy, cuando termina el show y un chico se me acerca para decirme que también quiere ser mago, siento una responsabilidad enorme. Pienso que quizás está descubriendo este mundo de la misma manera que yo lo descubrí viendo a René Lavand«, dice.

Mientras la gira suma funciones en todo el país y también en Uruguay, Paraguay y próximamente Chile, Canolik asegura que intenta no perder de vista aquello que más lo emociona. «Cada sala llena, cada mensaje después del espectáculo, sigue conmoviéndome. Espero no acostumbrarme nunca a eso.»

Para agendar

Agustín Canolik presentará «Misterios Mentales» este viernes 7 de agosto, a las 21, en el Casino Magic de Neuquén. El espectáculo está dirigido principalmente a público adulto, aunque pueden asistir niños que puedan seguir una función teatral completa. Las entradas continúan a la venta.