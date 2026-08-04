De bailar en su casa a Nueva York con 13 años: la neuquina que deslumbró en el ballet y va por más

Micaela Vázquez Heit conoció el ballet a través de las páginas de un libro que le regaló su mamá a los tres años. Desde entonces insistió para tomar clases, pero la rutina y la organización familiar dificultaban llevarla a un estudio de baile. «Tenía que cruzar todo Neuquén», recuerda Mariana Heit, la madre orgullosa. Así que imprimió las primeras posiciones de ballet y empezó a practicar desde su casa. Ese sería el inicio de una historia entre puntas, mallas y rodetes que a los 13 años la llevó a Nueva York. «Fue un sueño cumplido para ella», afirma su mamá.

¿Cómo continúa la historia ahora? La joven obtuvo una beca del 46% para volver a la American Academy of Ballet de Nueva York en 2027, aunque aún necesitan pensarlo y procesar todo lo vivido. «Mirá Julián, le digo a mi marido, no hablemos todavía de qué va a pasar el año que viene porque es muy pronto», comenta entre risas y confiesa que «las tarjetas están explotadas».

De todas formas, la decisión está en Micaela. «Ella tiene que elegir, porque también tiene otra beca para ir a Búfalo. El año que viene tiene dos becas para ir a Estados Unidos, entonces ella tiene que decidir si quiere o no quiere ir y ver si podemos. Ella va marcando su camino», enfatiza Mariana.

Jornadas a puro baile y risas en Estados Unidos: la experiencia de Micaela

La joven asiste desde 2020 a la escuela de danzas de Neuquén, con la profesora Mónica Centeno Rascovich. Allí entrenó y se preparó para las dos semanas intensas en el campus de Purchase College, en la American Academy of Ballet. Viajó gracias a una beca parcial y al acompañamiento del Gobierno de la provincia.

Mariana y Micaela partieron desde Neuquén a Estados Unidos el 3 de julio. El 5 de julio la joven tenía que ingresar al campus de Purchase College, su nueva casa hasta el retorno al Alto Valle. El vértigo y el entusiasmo la hacían saltar de la cama a las 6 AM.

«Ella es muy meticulosa», comenta Mariana. Se alistaba y a las 8 ya estaba desayunando. A las 9 comenzaban las clases intensivas hasta el mediodía. Almorzaba y tenía un recreo para recuperar energía. La tarde seguía con ensayos hasta las 18 y luego llegaba la hora de la cena.

Sin embargo, Micaela quiso más. Por decisión propia se anotó en la clase adicional de 19 a 20 para preparar el examen del nivel 7. «Nada me va a impedir disfrutar de esto», repetía. Rindió el examen, obtuvo medalla de oro nuevamente y le otorgaron otra beca, mayor que la anterior.

Micaela disfrutó de la experiencia en el campus. (Gentileza).

En paralelo, se animó a un desafío nuevo: su primer solo en el escenario. Eligió la variación Talismán y la trabajó con paciencia. La responsabilidad fue toda suya: entrada, musicalidad, diagonales limpias, brazos definidos, final sostenido. «Le fue excelentemente bien», señala su mamá.

Mariana también viajó, pero se quedaba en el hotel a modo de soporte por si Micaela la necesitaba. Le llevaba caramelos y pochoclos y, cada tanto, podía espiar las performances en el escenario. «Yo iba en esos días especiales, podía asistir y verla», menciona.

El idioma fue un obstáculo que Micaela tuvo que sortear, pero no la detuvo. «No entiende inglés, pero levantaba la mano, hacía señas, pedía que repitan», relata Mariana. Para la segunda semana, chicas de México, Argentina y Perú ya la ayudaban con traducciones rápidas. «Lo que más me sorprendió es que no hubo un solo problema que la frenara», remarca.

En un ambiente que puede ser exigente y generar ansiedad, Micaela eligió transitarlo con calma y alegría. «Ella compite contra ella misma», afirma su mamá. Cada día fue un intento por «bailar mejor que ayer».

Las noches también trajeron aprendizajes. Hubo concursos de talentos y mucha convivencia. Micaela compartió habitación con chicas que atravesaban sus propias curvas de aprendizaje. Una compañera, con menos tiempo de estudio, se angustiaba por el miedo al error, otra no congeniaba con su roommate. Micaela se volvió sostén: prestó cama, acompañó llantos, dejó una luz encendida.

El cierre llegó con una velada de Sueño de una noche de verano, una muestra de lo aprendido en aquellas dos semanas intensivas. Al observarla sobre el escenario, Mariana rebosaba de emoción: «Me siento totalmente orgullosa y realizada de haber hecho todo este esfuerzo, porque sentirla y verla tan feliz, tan alegre, cumplí como mamá».

Obtuvo medalla de oro y una nueva beca para 2027. (Gentileza).

Detrás del sueño de Micaela está el acompañamiento de su familia que se alterna entre una actividad y la otra, entre dos hijas adolescentes. «Había momentos en que prácticamente éramos sus Uber», bromeó la mamá. Además, deben sostener sus compromisos laborales: Mariana como empleada del Banco de la Provincia del Neuquén y Julián, su esposo, como maestro mayor de obra y profesor de Carpintería.

Aunque confiesa que resulta agotador, sostiene que es más que reconfortante. Dice que tuvo a sus hijas Milagros y Micaela «ya de grande» y que eso le permitió elegir la maternidad desde otro lado. «Cuando vinieron las chicas fue ponerle un ‘stop’ a todo y las disfrutamos», afirma Mariana.

Ese cambio rotundo la invitó a adentrarse en los 40 con jornadas de juego, disfraces y cocina. Y mucho tiempo al aire libre. «Andamos en lancha por el río y vamos a esquiar», comenta.

Así, guían a sus hijas para recorrer el camino que les marcan sus intereses, como el ballet en el caso de Micaela. Mariana, Julián y Milagros sostienen la red de contención, por si la joven de 13 años se cae desde sus puntas. «Yo siempre le digo: ‘Vos tenés que saber que siempre estás cuidada, que siempre estás protegida, y si te caés, el abuelo (que fallecióhace algunos meses) te va a sostener», resalta Mariana.

Presentaciones y entrenamiento: la agenda de Micaela este 2026

Micaela mantiene una agenda intensa, tras su regreso de los Estados Unidos. El 9 de septiembre competirá en Cipolletti con su solo «Talismán», pieza que viene puliendo desde su debut en Nueva York.

El 3 y 4 de octubre se presentará junto a su grupo en San Martín de los Andes con un cuadro de Don Quijote, antes de viajar a Buenos Aires para la final del Martín Fierro de la Danza en la primera semana de diciembre.

El 16 de diciembre cerrará el año en la gala de su escuela con La Bella Durmiente. En paralelo, sostiene entrenamientos y preparación de repertorio con la mira puesta en 2027, frente a las dos becas en Estados Unidos (AAB y Búfalo).