El Plan Provincial de Lectura abre una convocatoria de obras dirigidas a las infancias

Se abre una convocatoria orientada a docentes de nivel inicial para el plan de lectura de Río Negro. Foto: gentileza

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro abrió una nueva convocatoria del Plan Provincial de Lecturas (PPL) para la selección de obras que formaran parte de «Lecturas para primeras infancias«.

La propuesta está destinada a docentes de Educación Inicial de la provincia, tanto en actividad como jubilados, con tiempo hasta el 30 de septiembre para presentar obras literarias inéditas dirigidas a niños y niñas de hasta 6 años.

Convocatoria e inscripciones

La convocatoria contempla tres categorías: poesía (nanas o canciones de cuna), relatos breves y microrrelatos, con temática libre pero orientados a las primeras infancias.

En cuanto a los requisitos, podrán participar exclusivamente docentes de Nivel Inicial de Río Negro, en actividad o jubilados, con textos inéditos y de autoría propia, con tiempo hasta el 30 de septiembre.

Cada autor podrá enviar una propuesta por categoría, y las mismas deberán tener una extensión de tres a seis carillas, que serán evaluadas por una Comisión de Especialistas.

Los criterios a tener en cuenta serán la calidad literaria, la diversidad de perspectivas, el respeto por los derechos de los menores y la adecuación de los textos al público infantil.

Tercera serie literaria y publicaciones

Las producciones seleccionadas se darán a conocer dentro de los 60 días posteriores al cierre, y formarán parte de «Lecturas para primeras infancias», la tercera serie recopilatoria de escritos escolares.

En este sentido, la colección de «¡A leer, Río Negro!» ya reúne 67 escritos correspondientes a las series de «Literatura para las infancias» y «Cuentos y relatos para adolescentes, jóvenes y adultas/os».

En cuanto a su publicación, las obras ganadoras serán cargadas en formato digital dentro de la biblioteca provincial con posibilidad de ser impresos en instituciones educativas de todo Río Negro.