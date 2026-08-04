Más energía limpia para Argentina: se amplió el parque eólico más grande de Buenos Aires y ya genera energía para miles de hogares

PCR opera actualmente cuatro complejos eólicos en el país, que suman una capacidad instalada total de 582 MW. Foto: Gentileza.

La empresa de infraestructura y energía Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) puso en marcha la ampliación del Parque Eólico Mataco–San Jorge, en Tornquist, lo que lo posiciona como el proyecto de mayor capacidad en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto incorpora seis nuevos aerogeneradores Vestas de 6,2 megavatios (MW) de potencia, que adicionan unos 37,2 MW al complejo, permitiéndole alcanzar una capacidad instalada total de 276,6 MW.

Esta etapa del proyecto cuenta con la habilitación comercial de Cammesa para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por lo que los nuevos aerogeneradores ya proveen energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En materia de suministro y reducción del impacto ambiental, la ampliación del parque eólico de PCR genera energía renovable suficiente para abastecer el consumo de más de 340.000 hogares y evitar la emisión de cerca de 522.000 toneladas de dióxido de carbono al año, según calculó la firma.

«La incorporación de esta nueva capacidad refleja el compromiso sostenido de PCR con el desarrollo de las energías renovables y con las inversiones de largo plazo que acompañan la transición energética del país», señaló el director de Energías Renovables de la firma, Ariel Costanzo, mediante un comunicado.

La ampliación del parque eólico forma parte de un plan de crecimiento de PCR en el rubro de energías renovables y de la diversificación de la matriz energética nacional.

En ese sentido, se señaló que la compañía opera actualmente cuatro complejos eólicos en el país que suman una capacidad instalada total de 582 MW, entre los cuales se incluye el primer parque híbrido eólico-solar de Argentina: el Parque San Luis Norte, en San Luis.

Por otra parte, la compañía avanza en la construcción del Parque Eólico Olavarría en alianza con ArcelorMittal Acindar, con la que espera ampliar su capacidad de generación renovable en 185,6 MW.