Necrológicas de hoy, martes 4 de agosto de 2026

Gariboldi, María Angélica Falleció en Neuquén el 02 de agosto de 2026. Su ahijado Federico Daniel Sartor, junto a su madre Ana María y sus hermanos Alejandro, Luciana y Juan Pablo, la despide con mucho cariño.

SIRI, JORGE ENRIQUE Inmobiliaria Leonor Sátora acompaña a sus hijos y familiares en estos momentos de dolor y ruega por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

GODOY, ANSELMO Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 86 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, seran inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

RAVICULE, NELIDA Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

MELO MORA, MARGARITA DEL CARMEN Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Republica de Italia 3979, serán inhumados a las 11:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

Cuitiño, Elsa Celia 1930 – 2026 Querido Alberto Molinari y familias, lamentamos profundamente la partida de tu querida madre Elsa. Sabemos lo importante que era en sus vidas como madre, abuela y bisabuela, los acompañamos en el dolor. Les mandamos un abrazo muy fuerte en este momento tan difícil . Con mucho cariño Jorge, Ana, Aida, Teresa y Alfredo Marcote y familias.