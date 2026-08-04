Vaca Muerta está cambiando el acero argentino: por qué ya no se fabrica como antes

Cada 31 de julio se celebra en Argentina el Día Nacional de la Siderurgia, en homenaje al General Ingeniero Manuel Nicolás Savio, impulsor del desarrollo de esta industria estratégica para el país. A más de siete décadas de su legado, el acero continúa siendo un insumo esencial para el crecimiento económico, pero los desafíos de su producción ya no son los mismos que años atrás.

La demanda de sectores como la energía —con Vaca Muerta como principal motor— y, en los próximos años, el avance de grandes proyectos mineros de cobre y litio, está impulsando una nueva etapa para la siderurgia argentina, caracterizada por la fabricación de aceros con prestaciones cada vez más exigentes.

De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, actualmente la energía es el principal sostén de la actividad siderúrgica, compensando en parte la baja de industrias históricamente pujantes como la construcción, automotriz y la línea blanca.

A la energía se sumará en los próximos años la minería, especialmente a partir del avance de grandes proyectos de cobre como Vicuña, que prevé iniciar su etapa de construcción en 2027. Estas iniciativas demandarán importantes volúmenes de acero para infraestructura, plantas industriales, ductos y otras instalaciones, además de materiales con especificaciones técnicas cada vez más rigurosas.

“Hoy determinadas industrias requieren aceros con características mucho más específicas que las tradicionales. En el caso de la energía, por ejemplo, gran parte de la infraestructura como los gasoductos necesitan materiales capaces de soportar altas presiones, ambientes corrosivos y condiciones extremas de operación. Eso obliga a las siderúrgicas a trabajar con procesos mucho más controlados y eficientes«, explica Juan Pablo Otero, Especialista Comercial en Siderurgia de Grupo Calidra.

En ese escenario, la cal adquiere un rol todavía más estratégico. Durante la fabricación del acero, el óxido de calcio actúa como fundente, capturando las impurezas presentes en el metal y favoreciendo la formación de escorias que permiten obtener un producto final de mayor calidad.

Cuanto más exigentes son las especificaciones del acero, mayor relevancia adquieren la pureza, la reactividad y la estabilidad de la cal utilizada en el proceso.

«Una cal de mayor calidad permite obtener un mejor rendimiento durante la producción del acero y contribuye a alcanzar los estándares que hoy demandan las acerías más exigentes«, señala Otero.

Pero el aporte de un proveedor especializado no termina en las características técnicas del producto. La continuidad operativa de una acería depende de un abastecimiento permanente de cal, un insumo crítico que no puede faltar en ningún momento del proceso productivo.

Por eso, además de desarrollar cales de alta ley y elevada reactividad, Grupo Calidra acompaña a sus clientes con una logística planificada y un suministro confiable, capaz de responder a una industria que opera de manera continua.

Actualmente, la compañía abastece gran parte de la cal utilizada para producir acero en Argentina, consolidándose como uno de los principales aliados tecnológicos de la industria siderúrgica nacional.