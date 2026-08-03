Alerta por nieve en Río Negro este martes 4 y miércoles 5: en Neuquén se suman el viento y la lluvia

El Servicio Meteorológico emitió alerta por nieve en Río Negro para este martes 4 y miércoles 5 de agosto.

En Neuquén, si bien para mañana no hay advierten inclemencias climáticas, para el próximo día pronostican nevadas, lluvias y fuertes periodos de viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta por nieve en Río Negro este martes 4

El organismo nacional emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». Las mismas pueden tener valores de acumulación entre 20 y 50 centímetros, aproximadamente. «No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco«, indicaron.

Las zonas que estaarán bajo alerta únicamente en horas de la mañana de este 4 de agosto son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Mapa de alerta por nieve del SMN para este martes 4 de agosto.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este miércoles 5

En Río Negro, la alerta por nieve cambia de horario y lugar este miércoles 5 de agosto. Según el SMN, las zonas que aguardan nevadas persistentes en horas de la noche son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Del lado neuquino, pronostican que estén bajo alerta por nieve desde horas de la tarde del miércoles hasta que culmine la noche en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por su lado, estarán bajo alerta por nieve únicamente durante noche en:

Los Lagos.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Zona Baja y Sur de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala .

. Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Mapa de alerta por nieve del SMN para este miércoles 5 de agosto.

Alerta por lluvia en Neuquén este miércoles 5 de agosto

El SMN también emitió alerta por lluvia en Neuquén para este miércoles 5 de agosto. «El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas mas elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve», detalla el parte.

Las zonas afectadas estarán bajo alerta únicamente durante el transcurso de la tarde y estas son:

Los Lagos.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Zona Baja y Sur de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala .

. Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.





Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 5 de agosto.

Alerta por viento en Neuquén para este miércoles 5 de agosto

Por último, el SMN emitió alerta amarilla por viento en Neuquén para este miércoles 5 de agosto. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«, señalaron.

Las zonas que estarán bajo alerta sólo en el transcurso de la tarde son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Sur de Minas.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.