Anahi Mariluan: «No me corro de ser cantora, pero la poesía habilita la latencia de un canto»

La cantora mapuche Anahi Mariluan presentó su primer libro de poesía “Flor amiga de diez guanacos”. El nombre del libro es nada menos que la traducción de su nombre.

«El libro es el resultado de un empujón, un proyecto en el que participé en el Festival Documenta de Arte Contemporáneo en Alemania. Junto con otros argentinos, participamos de ‘El libro de las diez mil cosas’ que convocó escritores y artistas bajo el grupo La Intermundial Holobiente», indica.

Ese festival se realiza cada cuatro años y tiene su origen en artistas contemporáneos que enfrentan desde 1955, los reductos que quedaron del nazismo en el arte. «Yo participé de la última edición y tenía, en ese entonces, una curaduría colectiva por primera vez que se posicionaba contra un mundo hegemónico extractivista. Muchos poemas están escritos desde la perspectiva de un ser no humano. Esa perspectiva es constante para el pueblo mapuche: tiene que ver con el respeto de todas las formas de la vida», señala.

La primera parte del libro de Mariluan lleva el contenido de ese trabajo realizado en Kassel, Alemania. La segunda parte articula poemas que la mujer ya venía escribiendo «como cualquier músico y muchas mujeres que escriben y encuentran en esta tradición del ül (poesía o canto) un espacio de continuidad«.

“Flor amiga de diez guanacos” consta de 50 poemas y su extensión, describe, está relacionada al canto. «Mi forma de representarme es de cantora. Sin embargo, todos escribimos y los músicos le damos una importancia vital a la lírica que andamos anotando en cuadernos, papelitos. Escribir es un punto de fuga que te relaciona a un mejor vivir», reconoce.

¿Cuál es el camino para esta cantautora a partir de esta incursión en la poesía? «No me vuelvo estrictamente una poeta sino que sigo un camino que abrieron otras lamngen antes. Quizá estamos siguiendo a Liliana Ancalao, una poeta muy reconocida del Puel Mapu, pionera en materia de poesía», explica y agrega: «No me corro de ser cantora, pero la poesía habilita la latencia de un canto. En la palabra escrita también hay canto. Esto de escribir poesía o canto, en la tradición mapuche, tiene milenios».

Cuando se le consulta en qué se inspira a la hora de escribir poesía, Mariluan asegura que al no ser una persona del ámbito de las letras, no existe un método. «En este caso, me inspiré en el proyecto de Las diez mil cosas que tenía una consigna clara: escribir desde un ser no humano. La conciencia de la gente que sabe observar la naturaleza me motiva«, afirma.

Mariluan nació «durante la dictadura, en el momento en que las Madres de Plaza de Mayo empezaron a marchar». Pertenece a una familia de músicos. «La música, para mi, es tradición. Se volvió un oficio y ahora es una profesión, pese a que tengo estudios de grado en otras materias. Las cantautoras somos poetas en algún momento», sostiene.

¿Por qué la poesía? La respuesta es contundente. Considera que dentro de las artes de la literatura, la poesía es un género más popular. Un género «al alcance de todos«.

“Flor amiga de diez guanacos” contiene fotografías de la barilochense Marion Prieto, fue editado por Las Guachas, una editorial de Bariloche y San Martín de los Andes e integra la colección Derivas Poéticas. El prólogo y epílogo corresponden a Liliana Ancalao y Vanesa Gallardo Llancaqueo.

El libro se puede conseguir en Zuem Mapuche, un local de tejidos próximo al Scum, en la calle Moreno.