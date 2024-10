«Arritmia», dos mujeres explorando el mundo de la desolación y sus historias pasadas en un mano a mano en Neuquén

Dos mujeres, diferentes entre sí, que coinciden en un geriátrico municipal. Están en veredas diferentes de la vida, pero en ese lugar encuentran un punto en común y así es que comienza a desandarse «Arritmia», la otra teatral que se presentará este fin de semana en Neuquén y Cipolletti.

«Es un melodrama en tono de humor», es una de las frases con las que se vende la obra. Llorar y reír al mismo tiempo. En el teatro todo es posible porque eso es su propia magia. Su director, Miguel Moraga, recibió hace un año dos textos de la dramaturgia, de dos actrices que un día quisieron hacer algo juntas. Le tiraron los textos de «Arritmia» y «Etiopía». «Leí primero ‘Arritmia’. Me llamó mucho la atención que casi llegando al final de la obra estaba leyendo y empecé a lagrimear. Cuando uno es dramaturgo y director está buscando más imágenes y no se deja llevar tanto por la lectura. Pero me pasó que me cautivo porque me hizo emocionar y pensé que había que ir por ahí sin saber por que».

Las actrices Gavi Paiva e Inés Hidalgo se ponen en la piel de dos mujeres adultas mayores, que comparten días y días en un geriátrico, donde fueron entrelazando sus vidas. Son, si quiere antagónicas, diferentes. Pero en un punto conectan. Una viene de una familia de clase «acomodada», la otra no. Según contó el director, una está acostumbrada a que la sirvan y atiendan todas sus demandas. Siente que todo el tiempo le pasan cosas y busca las explicaciones poniendo la culpa en los demás. La otra, es «mas servicial. Es más sumisa», comentó el artista. Y así nace la historia.

En una charla de rutina sospechan que las están queriendo envenenar para «sacárselas de encima». Empiezan a investigar dentro del geriátrico, la medicación que les están suministrando. Es solo una sospecha pero que para ellas se transforma en un «objetivo».

En el transcurso de esa investigación y del tiempo que le dedican a las charlas, empiezan a surgir memorias sobre sus vidas; de donde vinieron y sobre todo qué les pasó antes de llegar al lugar donde se encuentran en ese momento. Y es así donde se completa esta historia.

Una perdió a un hijo en un accidente doméstico, la otra una situación de represión sexual lésbica que nunca lo pudo contar. «Todo queda todo entretelones pero quedan las historias pero que el público las interpretar desde su lugar y eso es lo emocionante», aseguró.

Lo inquietante de esta historia es que conjuga el drama con le humor. Mogara lo sabe explicar. «Son historias fuertes que no tienen mucho entre sí pero en el diálogo se van escuchando concatenadas. Cada una encuentra el momento para ser escuchadas y esa es la idea. Es gente grande que necesita contar lo que les está pasando».

El humor que siempre está presenta en la obra, entra a jugar en las escenas. «Dónde van a buscar las pastillas, las prueban para saber de qué se trata, las drogas empiezan a hacer efecto. Ellas están contando contando lo que les sucedió pero en un momento se dejan llevar y si suena una música se ponen a bailar. Ver dos adultas mayores en ese estado termina siendo muy cómico. La construcción de los personajes que interpretan las actrices te llegan a ver dos ancianas adultas pero otras cosas también», agregó Miguel.

Cuándo y donde

«Arritmia» se presentará el viernes 11, a las 21.30, en Deriva Teatro de calle Sarmiento 809, de la ciudad de Neuquén. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos y se pueden reservar al 1126875738 (manda comprobante al mismo número). En puerta el costo es de 10.000 pesos.

El sábado 12, en el mismo hora, la obra se presentará en Espacio Pueblarte de la ciudad de Cipolletti, ubicado en calle Chile 855. Las entradas se pueden reservar al mismo número.

Es una obra que está orientada a un público desde los 13 años en adelante.