Chango Spasiuk vuelve a la región en formato de trío y con el piano como protagonista

Tocar Cocomarola en un mausoleo noruego en pleno invierno escandinavo. Eso es la música de Chango Spasiuk, por si alguien lo pregunta: un artista con las raíces bien plantadas en su tierra, siempre, y que aún así, va por todo lo alto en busca de otras sonoridades e instrumentaciones que eleven su música, la de los otros y a nosotros, escuchas privilegiados de una obra en movimiento permanente.



Sus últimos dos trabajos dan cuenta de ello: “Hielo Azul, Tierra Roja”, junto al pianista de jazz noruego Per Einar Watle, editado en 2019; y “Eiké!”, un disco hecho de músicas de su tierra junto a músicos noruegos, marroquíes, senegaleses, paraguayos, brasileños, franceses y españoles, todos ellos a distancia en modo virtual.



De estas experiencias, a Chango le quedó mucha más música que irá editando a lo largo de este año, música fue quedando afuera de aquellos discos y otras que grabó de manera experimental -por caso, Cocomarola en un mausoleo noruego en pleno invierno nórdico- y que quiere compartir antes de ponerse a trabajar en nuevas músicas.



Pero antes de todo eso tiene por delante una gira sureña que lo traerá a la región para una serie de shows en formato de trío, junto al pianista Matías Martino y el percusionista Marcos Villalba. La serie comenzará el próximo jueves en el Complejo Cultural Cipolletti; seguirá el viernes 10 en Casa de la Cultura de Roca; el sábado 11, en Camping Musical de Bariloche; y el domingo 12, en Espacio Trama de San Martín de los Andes. Todos comenzarán a las 21.



Desde Buenos Aires, con su característico hablar pausado, Chango atiende el llamado de Río Negro. Es lunes y la semana comienza con los últimos detalles antes de partir al sur.

Los tres. Matías Martino, Chango Spasiuk y Marcos Villalba.



“¿Qué podemos hacer, Chango?”, le preguntó Javier Celoria, su productor. Y Chango, que viene trabajando codo a codo con el talentoso Matías Martino, le pidió que se buscara lugares con pianos de cola. Celoria se puso manos a la obra. “Espero que haya encontrado lugares así”, dice Chango. Algo es seguro: en Casa de la Cultura de Roca lo espera un Baldwin maravilloso.



“A mi me gustó mucho el piano y me gustó tocar con pianistas”, cuenta Chango sobre el origen de esta gira que lo traerá nuevamente, ahora en formato de trío, una formación que disfruta particularmente.

Chango Spasiuk y la historia de un songbook



Su relación actual con el piano tiene que ver con un proyecto de escritura de su música que viene haciendo con Matías Martino. Se trata de un songbook de quince composiciones suyas escritas para piano en dos versiones, una simple, para aquellos que saben leer música y quieren tocar la música de Chango, y otra más compleja para aquellos que quieran ir más allá en la interpretación.



“Justamente, desde el año pasado vengo trabajando en eso con Matías y estamos muy con el piano y el acordeón y el acordeón y el piano y con todo este repertorio muy fresco”, revela Chango. Pero aclara que ese songbook no necesariamente el repertorio, pero sí buena parte.



A ellos, se les unió Marcos Villalba, un percusionista que viene trabajando con Chango desde hace muchos años, para dar forma a un trío que, es un sus palabras, es muy dinámico, muy contrapuntístico. “Desde ese lugar, me encanta pasar por mí música, mis composiciones y la de otros compositores también”, apunta.



Sobre el origen del songbook, cuenta Chango: “Yo vengo de la tradición oral y gran parte de la música popular y del folclore hay poca documentación, poca bibliografía de esa música y hacía mucho quería dejar un registro de mi música escrita para que cualquier persona que no conozca esta tradición pueda sentarse al piano o con cualquier instrumento y leer y decir ok de qué se trata esto. El tango lo tiene muy desarrollado, pero el resto de la música folclórica no, entonces decidí escribir Chamamé crudo, Tierra colorada, Tristeza, Pynandí, composiciones que yo toco constantemente”.

El pianista



Para este proyecto es fundamental la presencia de Matías Martino aquien Chango define como parte de esta nueva generación de músicos que tiene un pie en lo académico y el otro pie en lo popular y que puede llevar a la escritura lo que es de transmisión oral. “Es un trabajo maravilloso el que estamos haciendo”, se entusiasma. “Y por eso tenemos ese repertorio tan fresco y por eso nos dan ganas de tocar y sentimos que estos conciertos son como una bella oportunidad de tocar en este formato”.



¿Y por qué para piano? “Porque de alguna manera el piano es un instrumento base”, se explica el acordeonista. “Alguien que toca guitarra, violín o flauta, o que lee la mano derecha, o alguien que toca el acordeón tiene siempre como punto de partida el piano. No es una buena idea que diga está escrita para acordeón porque prefiero llevarlo a un formato más estándar y ese formato me lo da el piano. Además, estoy pensado en músicos de diferentes lugares, no argentinos”.



El songbook, que será publicado pero no ahora, de algún modo le dio pie a Chango Spasiuk para el repertorio que traerá a la región. “No necesariamente”, aclara al respecto, “pero me agarra trabajando en ellas. No estoy presentando proyecto nuevo. Todo el tiempo estamos saliendo a tocar y lo hacemos en diferentes formatos”.



Más allá de las composiciones incluidas en el songbook, Chango anticipa que habrá de todo y que, más allá de la música que tocará, lo que le entusiasma particularmente es el formato en que su música será tocada. “El trío es un formato que me encanta, de mucha improvisación, muy dinámico y ágil, son instrumentos que van muy bien juntos. A veces cuando la formación es más grande los instrumentistas tocan un poco menos porque hay muchos elementos sonando, pero cuando es una formación más pequeña hay como un cierto grado de exigencia eso lo hace más interesante de tocar en vivo”.

«Eiké!»: Chango del mundo



“Eiké!”, su último disco, editado en año pasado, es un trabajo que lo conectó, de manera inesperada, con músicos de casi todo el mundo. Eran tiempos de pandemia y lo imposible fue posible a partir de la virtualidad. “Estoy muy feliz de la recepción que tuvo y muy feliz de haber hecho un disco de esas características porque se desarrolló de una manera muy inesperada”, reconoce.



“En un principio, iba a hacer un disco mío en solitario y terminó siendo un disco cuasi global. Iba a tocar piano y acordeón solamente y de golpe terminé interactuando con músicos de todo el mundo. Se fue dando de una manera muy natural y muy espontánea. Me gusta mirar para atrás y ver que toqué con músicos europeos, africanos, latinoamericanos, canadienses y todos ellos unidos a músicos del interior de la Argentina. En este sentido, también fue una exploración tímbrica ese disco, conectar mi tradición con instrumentos muy muy ajenos como la trompeta, el laúd, el ronroco, fue todo un desafío”.

Chango tiene pensado trabajar con música nueva peo antes decidió vaciarse o, en sus palabras, “quiero vaciarme lo más que pueda de proyectos para poder ir hacia cosas nuevas”. Acto seguido, detalla el calendario de publicaciones.

“El 24 de mayo edito once minutos de música que grabé con la Orquesta de Cámara Sur del Sur en una iglesia, un tema mío que se llama Búsqueda, once minutos de música maravillosos. Después, de “Eiké!” me quedaron un par de cosas sueltas que no alcanzamos a incluir en el disco y que saldrán como singles, entre ellos una versión del compositor clásico Robert Schumann”.



En septiembre, será el turno del concierto que grabó el año pasado, en un mausoleo noruego, junto a Per Einar Watle y marcos Villalba. “Hicimos un concierto experimental en un mausoleo en el invierno noruego, un disco muy ambiental. Es una construcción en cuyas paredes el sonido rebota durante 25 segundos la música, uno de alguna manera toca con las paredes”.



Por último, entre noviembre y diciembre publicará cuarto canciones que había grabado hace unos veinte años con el pianista de jazz Darío Eskenazi en un estudio de Buenos Aires. “Me volví a encontrar con esas grabaciones y es un bello momento que quiero compartir”.

La gira de Chango Spasiuk

Jueves 9 de mayo 21 horas- Complejo Cultural Cipolletti (Fdez. Oro 57) Cipolletti. Entradas en: Nikel: (San Martín 526- Cipolletti), Flipper: (Av. Argentina 179-Neuquén) Sistema: www.entradauno.com

Viernes 10 de mayo 21 horas Casa de La Cultura, Gral. Roca. Entradas en: www.entradauno.com y en Boletería de Casa de La cultura (9 de julio 1043)

Sábado 11 de mayo 21 horas. Campus de artes y música Bariloche, (Vivaldi 1000 Bariloche). Entradas en: www.eventbrite.com.ar

Domingo 12 de mayo 21 horas Espacio Trama (Gral. Roca 310) San Martín de los Andes, Neuquén. Entradas en: Espacio trama o en Sistema en: www.entradaweb.com.ar