Dalia Gutmann vuelve este fin de semana a Roca y Neuquén: «Lo hermoso de la comedia es poder transformar esas cosas que nos duelen en algo más llevadero»

Dalia Gutmann regresa al Alto Valle con su experiencia escénica pero esta vez redobla la apuesta: no se calma nada. Nunca lo hizo y no lo hará ahora.

El año pasado, la reconocida comediante había comenzado a probar nuevas ideas y reflexiones bajo el nombre provisorio de Experiencia Dalia Gutmann. No estaba mal porque decía mucho de lo que ella decía en escena, pero no le cerraba. “Me parecía una cosa muy rara”, dirá Dalia al respecto. Hasta que apareció No me calmo nada, que también dice mucho de lo que ella dice en escena. Más aún, dice mucho de ella más allá de la escena.



“Es como un poco plantar una bandera poder decir soy así, acéptenme así, que es lo que todos queremos, en realidad”, dirá Dalia al respecto. “Soy intensa, me gusta compartir eso en el escenario, transmitir cierta potencia para, no sé, que la gente por lo menos esa noche se vaya como entusiasmada”.



Experiencia Dalia Gutmann: no me calmo nada, o simplemente No me calmo nada, es el espectáculo reformulado que Dalia Gutmann ofrecerá este fin de semana en el Alto Valle: este viernes, a las 21, en Cine Teatro Español de Neuquén; y mañana sábado, a las 19 y a las 21, en Casa de la Cultura de Roca.



Las entradas se consiguen por sistema a través de ticketway.com.ar. En formato físico, para el show de Neuquén, y solo en efectivo, en Flipper (Avenida Argentina 179). Para el show en Roca en boletería del teatro.

Dalia Gutmann (Foto: Alejandra López)



“Es muy descriptivo de mi personalidad”, dice Dalia en un momento de la entrevista con Diario RÍO NEGRO. “En realidad, la comedia, y más este tipo de comedia que hago, que hablan mucho sobre la vida cotidiana, sobre experiencias que nos pasan con nuestra familia, en nuestro edificio, es una comedia muy cercana. Cuando empecé a probar los chistes, para llamarlos de algún modo, le puse ese nombre provisorio, Experiencia Dalia Gutmann, y cuando el show fue tomando forma, y se fue haciendo cada vez más sólido, dije, bueno, ahora sí: no me calmo nada (risas) porque no me convencía que se llamara Experiencia Dalia Gutmann”.



Comediante, conductora y locutora, pero, sobre todo comediante, Dalia fue una precursora del stand up en la Argentina: lo hace ininterrumpidamente desde el 2005 y a partir de 2009 hace unipersonales de humor. Desde el 2011 hasta el 2019 estuvo al frente del show “Cosa de Minas”, desde 2011 a 2019; y “Tengo Cosas Para Hacer” , estrenado en 2021, son dos de sus shows más aclamados.

Dalia Gutmann (Foto: Alejandra López)



Experiencia Dalia Gutmann: no me calmo nada lo estrenó el año pasado, pero muchas cosas pasaron desde entonces. “Mis temas son un poco siempre los mismos, pero voy cambiando mi punto de vista, voy teniendo otra edad. Si tuviese que hacer un repaso, te puedo decir que empiezo hablando un poco de cosas que quería cuando era chica, de cómo era la vida antes del celular, cómo es la vida ahora, el levante, cómo éramos las pendejas de los 90, comparado con las pendejas de ahora. De ser madre de adolescentes, de estar en pareja hace muchos años, el vínculo con el cuerpo, con el paso del tiempo. Me gusta mucho abrir esa puerta para contarle a los varones intimidades nuestras, que tal vez, si no fuera porque se trata de un monólogo de humor, no me animaría a contar”.

P: ¿Qué cosas te fueron pasando que sentís que le agregás al espectáculo?

R: A mí lo que me gusta es como encontrar cada vez mejores chistes sobre lo que digo, y muchas veces me pasa algo, o se me cae una frase así en la cabeza y digo, ah, esta frase la quiero decir en tal momento, como que lo que voy haciendo es pulir el show mismo; también le voy sacando cosas que siento que no me terminan de cerrar.

Yo quiero que que la gente que va esa noche al teatro, vaya en el estado que vaya, con los quilombos que sea, y salga como más liviana, como más riéndose de nuestros quilombos, Es más invitar a un show muy laburado. porque función a función lo voy laburando un montón.

«Lo hermoso de la comedia es poder transformar esas cosas que nos duelen en algo más llevadero”.

P: ¿Cómo es para vos llevar toda tu experiencia de escena y transformar eso en un guión? Porque sos vos misma, no es que creas un personaje y desde ahí lo hacés, sos Dalia hablando de tu propia experiencia, no dejas de ser vos.

R: Este género ahora ya no es novedoso, pero cuando empecé a hacerlo era muy raro ver en el escenario a alguien sin personaje hablando de sus quilombos, hablando de su vida real, o sea que es un género, si bien a mí me gusta mucho el stand up, también me gusta mucho el teatro, entonces trato de hacer una propuesta que tenga, además de stand up muchos elementos teatrales: vestuario, luces, pantalla.



Sí es cierto que es un monólogo basado en hechos reales, convertida la vida personal, o la vida que está a mi alrededor, la de mis amigas, la de mi gente conocida, en una comedia, muchas de las cosas que cuento, y esto es lo que a mí más me gusta de la comedia en sí, son cosas que cuando me pasaron, o cuando viví eso, no la pasé bien, pero después se me transforma en algo, es como una caricatura de tu vida. La vida en sí no es tan divertida ni tan graciosa, pero cuando la podés transformar en algo cómico es hermoso, no sólo para uno. Lo hablo como persona que se dedica a esto, pero también como persona que ve este tipo de humor.

“Soy intensa, me gusta compartir eso en el escenario”, dice Dalia Gutmann. (Foto: Fiorella Romay)



Por ejemplo: el ghosteo. De repente, cuando alguien que vos querés no te llama, es horrible y te parte el corazón, pero después cuando eso se transforma en comedia, es divertido para vos que lo pudiste transformar en comedia y para el que lo ve, porque a todos alguien nos ghosteó alguna vez alguien por un laburo, una pareja. Entonces me parece que eso es lo hermoso de la comedia, poder transformar esas cosas que a la gente en general nos duele, en algo más llevadero.

P: Claro, es como esa frase “en el futuro nos reiremos de esto”, y en el momento que estás pasando es horrible.

R: Sí, sí, pensemos en unas vacaciones donde todo sale perfecto, bueno, perfecto, sí, pero qué anécdota te llevas (risas). Es como medio ambiguo, porque todos queremos pasarla genial, pero no hay humor si es todo genial. No va a salir todo genial (risas).

«La vida en sí no es tan divertida y tan graciosa, pero cuando la podés transformar en algo cómico es hermosa”.

P: ¿Te preguntás por qué tendría que divertirle a otro esas cosas que cuento que me pasaron a mi? ¿O es saltar al vacío y decir, bueno, yo cuento esto a mi manera y que funcione, a como dé lugar?

R: Es un gran misterio qué funciona y qué no funciona. Yo creo que nadie en el mundo tiene la papa. Yo creo que parte de esto también es que al poder seguir haciéndolo año a año y todo, es que todo el tiempo estoy probando cosas, a veces me da pena porque probás algo y es una mierda y decís, pobre esta gente que se tuvo que bancar esto que yo justo lo probé hoy, pero no hay otra manera más que mandarlo y probarlo. Por suerte, cuando un show se está armado, digamos, vos probás algo, quizás en el medio, y si es una mierda, bueno, está todo el resto del show. (risas)

P: Esta anécdota mía que me parece, no sé, graciosa, tragicómica, ¿por qué debería ser divertida para el otro?Ahí funciona la virtud del standapero para contar lo cotidiano de un modo particularmente divertido, no?.

R: El stand up tiene algo que es que cuando está, creo yo, bien hecho, da la sensación que es muy fácil, que cualquier persona dice, ah, pero yo también puedo ser una persona hablando cosas cotidianas de forma graciosa. Yo siento que es mi vocación, es como que, no sé, quizás estoy diciendo varias cosas, pero como que un pintor le digas, pero ¿por qué lo que vos pintás creés que está bueno? No sé, tiene que ver con algo que te apasiona, que te gusta, que te dedicás hace mucho, como, sí, entiendo que es la palabra hablada y todos hablamos, no pintamos todo. Pero, ¿qué es eso? No sé.



En mi caso particular, que yo soy muy paso a paso, hay gente que es mucho más lanzada, yo voy a bares, pruebo de repente algo que creía que era gracioso, lo pruebo y digo, no, no, acá no es nada gracioso, o esto lo tengo que volver a escribir todo otra vez, porque así como lo plantee no es gracioso, pero es es como una antena que vas desarrollando con la experiencia, con los años, pero claro te podés equivocar, obvio.

P: Dicho todo esto: ¿cómo es el espectáculo en escena?

R: Ay! la tienen que venir a ver (risas). Bueno, hay pantalla, sí, es bastante hablado como sucede con este género, pero tiene como varias cosas, yo tengo una directora que se llama Mariela Asensio con la que trabajo sobre momentos más teatrales, pero siempre el protagonista en esto que hago yo, más que la escenografía y todo eso, es la risa que la gente. Que la gente se ría y la pase bien. Esa es la invitación.

Dalia Gutmann en el Alto Valle

Viernes, a las 21, en Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas en venta en Ticketway.com.ar y únicamente en efectivo en Juguetería Flipper sucursal centro (Avenida Argentina 179).

Sabana, a las 19 y 21, en Casa de la Cultura de General Roca. Entradas en venta en Ticketway.com.ar y en boletería del teatro (9 de Julio 1043)