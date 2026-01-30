Diego Frenkel: los shows en la Patagonia, los secretos de girar solo y el inminente regreso de La Portuaria

Un hombre sobre un escenario nunca será un hombre solo si lo acompaña una guitarra. Lo sabe muy bien Diego Frenkel. Un músico sobre un escenario, junto a una guitarra, un piano, un montón de tecnología nunca será un hombre solo. Ser solista es un concepto relativo.

Frenkel disfruta de esa relativa soledad porque sabe que cuenta con la complicidad de las canciones, las suyas y ahora también las de otros. El portuario regresa a Neuquén para presentar “A través de otras canciones”, un espectáculo inédito que combina canciones de su autoría, las de siempre y las que no tanto, con las de otros autores.

“A través de otras canciones” dará su primer paso este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles por sistema a través de flashpass.com.ary en la boletería de la sala. Veinte por ciento de descuento con Club Río Negro.

Una constante en la vida musical de Diego Frenkel son sus shows acústicos. No importa qué esté haciendo con otros. No importa que, por caso, esté a punto de volver con un disco nuevo de La Portuaria, Frenkel nunca deja de salir a tocar, solo que esta vez el repertorio propio incluye invitados bajo la forma de canciones. “Esta vez estoy agregando versiones de canciones de otros autores, es un show que estoy estrenando”, dice el autor de clásicos como “Selva” y “El bar de la calle Rodney” en un diálogo telefónico con Río Negro. “En este caso, voy yo solo con mi guitarra, mi loopera y se suma el piano que no había estado en sets anteriores”.

“Mi guitarra es mi compañera permanente, pero trabajo con una loopera, con un procesador de voces y el piano. Entonces se arma algo más que un hombre solo y su guitarra: es un hombre solo, su guitarra, un montón de tecnología y un piano”.

Es obvio que Frenkel disfruta de esta soledad escénica rodeada de instrumentos. “Es como un encuentro íntimo conmigo y que se transmite y se termina de completar en la intimidad absoluta con el público y es de mucha desnudez”, confiesa. “Lo cual es muy exigente porque la voz queda muy expuesta, entonces tiene la belleza de poder escuchar los detalles de la voz, de la letra. Se vuelve como un recital más poético también. La gente está mucho más atenta a lo que digo y lo que la guitarra le transmite en su dinámica, en su pequeño detalle, y eso tiene su hermosura, su belleza tal cual tiene la belleza de una banda.

La idea de salir tocar canciones de otros es para Frenkel, entre otras cosas, un desafío. “Honestamente, como yo permanentemente vivo de gira con shows acústicos, los voy renovando según lo que me vaya pasando en la época, agregando o cambiando temas, y hace rato que tenía ganas de desafiarme con otro cancionero porque este espectáculo es un desafío”.

Frenkel no da pista alguna sobre la lista de temas que ofrecerá en Neuquén, prefiere, dice, dejarlo como sorpresa. De las que le pertenecen, estarán todas las que el público imagina que deberían estar. Esas y otras que Frenkel aprovecha para darle vida fuera del disco. En cambio, de las canciones de otros, solo dirá que “se trata de compositores populares argentinos clásicos, brasileños y algo del mundo del jazz”.

Las vidas de las canciones

“Sí y no la gente quiere escuchar la versión que conoce”, dice Frenkel sobre las canciones (re)interpretadas en vivo. “Por ejemplo, la versión acústica de ‘Nada es igual’, se volvió sumamente popular a partir del programa Encuentro en el estudio, y a partir de la cantidad de shows en los que la versioné así. Otro caso es ‘A través de tus ojos, que es un tema de La Portuaria que suelo tocar mucho, tienen como su propia versión y su alma vibra también en los shows acústicos.

“También pasó con ‘10000 kilómetros’, que de tantos años de tocarla yo solo o con Lucy Patané cuando teníamos el dúo, tomó otra forma, otra versión que es muy distinta a la de La Portuaria. Las canciones resisten ser versionadas, reinterpretadas y, además, según el tiempo, el momento de la vida propia del intérprete que va sucediéndose, se modifican porque es algo que está móvil, es algo que está vivo. Por suerte, las canciones están vivas y se afectan por el lugar donde estén, por el tiempo en el que estén sonando”.

Mi guitarra es mi compañera permanente, pero trabajo con una loopera, con un procesador de voces y el piano. Soy un hombre solo, su guitarra, un montón de tecnología y un piano”. Diego Frenkel

2026 será el año del regreso de La Portuaria. En rigor de verdad, volvió, con formación nueva, el año pasado, con un impresionante show en el Quilmes Rock. Lo que sucederá este año, y no dentro de mucho, es que la banda editará un disco con música original por primera vez en casi veinte años. Lo último en estudio había sido La vaca atada, de 2008.

Creada en 1989 por Frenkel y Christian Basso, La Portuaria fue en cierta forma una continuidad estética y sonora de Clap, el proyecto que el Frenkel, junto a Basso, el baterista Fernando Samalea y el tecladista Sebastián Schachtel habían formado en 1984. De aquella Portuaria original no fue parte Samalea hasta que, en 2018, la banda se reencontró en escena para una serie de shows y la edición de un disco en vivo.

“Venimos trabajando con Sebastián en este proyecto a partir de dos cosas muy puntuales, una es que nos convocaron para tocar en el Quilmes Rock, y a partir de ahí rearmamos la banda con personajes con los que ya venimos tocando, como Fernando Samalea”, revela Frenkel sobre el regreso portuario. “Y por otra parte, por primera vez desde el 2009, decidimos sacar un disco nuevo con temas que compusimos con Sebastián desde hace un año y medio a estar parte, junto con material que había quedado de diversas épocas, 2018, 2019, 2020, de encuentros con Christian Basso y que decidimos escarbar, ver y reavivar y darle vida y actualizarlos porque realmente nos gustaba; además, nos dimos cuenta que valía la pena, entonces se armó un repertorio que terminó siendo el álbum que estamos por sacar, no sé, en un par de meses”.

La actual Portuaria solo incluye a Frenkel y Schachtel de su formación clásica, sin embargo, todos tiene algo o mucho que ver con la historia musical y personal de la banda empezando por el propio Samalea, amigo de toda la vida de Frenkel, pero, sobre todo de Schachtel. Samalea fue baterista de Clap, acaso el comienzo de todo, allá por 1984.

Portuarios del 2026. Schachtel, Frenkel, Albistur y Samalea.

“Samalea fue parte de La Portuaria, extrañamente, a partir de que hicimos un show, o sea, fue parte de la portuaria a partir de varias reuniones de hace casi ocho años. Después, siendo que él había sido el núcleo central de una banda de amigos jóvenes llamada Clap y luego el Trío Eléctrico, con Basso y Sama. Además, fuimos a otra banda junto a Sama que se llamó Bel Mondo, entonces, digamos, es un familiar, ¿no? Un hermano más del grupo”.

La banda se completa con María Eva Albistur, que viene tocando con Frenkel desde hace años, “es amiga y tocó mucho con Sama, han sido pareja tanto musical como amorosa”, dice para más datos. “Entonces, hay un núcleo humano que siempre caracterizó a La Portuaria, donde la amistad, la vinculación, es fundamental. Tanto es así que también está tocando la guitarra León Frenkel, que es mi hijo; y Yamile Burich, en saxo tenor y flauta, que es amiga de todos. Es crucial que exista esta vinculación”.

El regreso musical de La Portuaria implica varias cosas, sostiene Frenkel. “Implica un tipo de música, un concepto, un repertorio, una serie de vinculaciones y amistades. Es una música que respeta ese concepto abierto, absolutamente cosmopolita en el sentido de tener una visión amplia de las cosas que puedan influenciar a la banda. Así ha sido así desde que nació. Y vamos incorporando los materiales a la mezcla que propone La Portuaria, que tiene que ver con el espíritu libre y ligada al groove y al ritmo. En el caso de este el álbum que se viene, prácticamente todos los temas son de mucha fuerza rítmica, son bastante bailables. Tiene mucho groove, hay mucho de disco, ciertas cosas electrónicas y rock, con algún material más étnico, pero todo mezclado de una manera a la portuaria, buscando el disfrute en la música que vivimos al tocar juntos. Tenemos una esencia desde muy jóvenes que es muy funk, ¿viste? Y eso es como el lugar al que a veces volvemos. Pero, ya sabés, es un poco indefinible estilísticamente la portuaria. Se entiende cuando se escucha, no cuando se defiende. Es un disco muy portuario pero anclado en 2026”.

La gira de Diego Frenkel por la Patagonia

Mood Live – Neuquén

Sábado 31 de enero

21 hs

Espacio Trama – San Martín de los Andes

Lunes 2 de febrero

21 hs

Nenê Bar – Bariloche

Jueves 5 de febrero

21 hs