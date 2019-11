Diego Frenkel con "Río Negro": el eterno experimental

Diego Frenkel siempre fue un artista experimental. Fue alternativo cuando nadie hablaba de eso. O se hablaba poco. Con La Portuaria siempre estuvo en otra sintonía a la del canon del rock nacional. Lo mismo ocurre con su trabajo solista. Su música actualizó al ritmo de sus propios intereses antes que de los de la industria.

Esta vez, Frenkel, siempre moderno, decidió actualizarse tornándose tecno y, como siempre, salió bien parado. “Frenkeltronic”, su último trabajo, recientemente editado, es el resultado de su experimentación con máquinas y el modo que encontró para sintonizar con el mensaje “futurista” que quería expresar, tal como él mismo lo dijo en su entrevista con Río Negro.

Invitado a participar del festival Yo Como que se realizará el próximo fin de semana en Bodega Canale, de Roca, Frenkel se dio un tiempo, en el mediodía del sábado para hablar con este diario. La noche anterior había tocado pro primera vez las canciones del flamante disco. “Fue el primer show para foguearnos en un lugar muy lindo de La Plata. Un espectáculo sumamente nuevo, distinto. Una obra musical y performática”, resumió Frenkel.



“Fue un proceso largo de investigación del material”, explica el ex-Clap sobre su trabajo con las máquinas de sonido. “Me metí con programas para trabajar la electrónica. Empecé haciendo cosas muy chiquitas instrumentales y le fui agregando voces. Fue muy paulatino el proceso de convertir todo ese trabajo en canciones. Paralelamente, fui investigando el lenguaje de la música electrónica. Así se fueron armando los temas”.

Pero no fue sólo un trabajo con el audio, también hubo muchas lecturas de filosofía contemporánea, biopolítica y “cierto futurismo que se instaló en nuestras vidas” que, según el propio Frenkel, quería plasmar en su música y su arte. Porque en Frenkel nunca se trató sólo de canciones. Siempre se trató de arte. En este sentido, la estética acompaña la letra y la música. Sostiene que la electrónica es el necesitaban letras. “Sí, y es el sonido también el que me propone esas letras”, aclara.

Esas letras dan cuenta de los cuerpos y las relaciones humanas en tiempos de ciberrelaciones. Pero el disco, que podría sonar frío y distante, conecta con su audiencia de un modo en que siempre lo hizo la música de Frenkel: nos pone a bailar.

Diego Frenkel (Foto: Ignacio Coló)



Sobre cómo fue su acercamiento a estos sonidos, desde lo compositivo y lo interpretativo, explica Frenkel: “En ‘Ritmo’ y en ‘Célula’, mis discos anteriores, que fueron hechos con banda, yo trataba de usar pensamientos y estructuras electrónicas, pero trasladadas a la estructura clásica del grupo de rock . Lo hice bastante y por momentos llegué bastante lejos con eso. Pero en un momento de todo aquello me encontré con que estaba disfrutando plenamente de buscar texturas en sonidos de sintetizadores y en cajas rítmicas o en sonidos directamente propuestos y trabajados en la computadora y en mi laboratorio. Entonces, lo que hago, lo que hice siempre en definitiva, es dejarme llevar por donde siento que vibro, que me potencio y que puedo hacer algo nuevo”.



Frenkel también reconoce el hecho de haber estado escuchando música con esa sonoridad y la necesidad de expresar algo contemporáneo. “Yo lo encontré ahí”, sostiene acerca de la electrónica.

El libro que recorre la música de Frenkel en primera persona.



Siempre conectado con lo que pasa aquí y ahora, Frenkel reflexiona: “Aunque se haya establecido que el mundo del trap es pobre musicalmente, hay todo un universo allí que tiene que ver con el hip hop, donde se encuentra los más disruptivo y novedoso. También ese fue siempre el espíritu de mi música, algo de quiebre y que renovara con los riesgos que eso implica”.

Aunque su música siempre sintonizó con su tiempo, esta vez parece ser el tiempo el que se acercó a su música. El indie que hoy domina la escena,transgénero por naturaleza, de algún modo reivindica la obra de Frenkel.

“Me llevo bien”, reconoce el fundador de La Portuaria al referirse a estos tiempos indies. “Me gustan las cosas que están pasando que las de hace unos cuantos años (risas). Me encanta Usted Señálemelo, Mi Amigo Invencible, Peces Raros. Me gusta Wos con su energía. Estoy en un momento en que observo y absorbo todo lo que está pasando con las generaciones nuevas. Me gusta más todo esto que toda la estética de aquel rock chabón, medio apológético de algo conservador, quejoso y poco renovador musicalmente”.



Artista principal del próximo festival Yo Como, ¿qué hará Frenkel? “Obviamente, comer!”, responde entre risas. Sobre su presentación el escenario principal, el sábado que viene a las 22:30, junto al Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia, “haré mi show más tradicional. Voy a hacer mis temas clásicos, no los de ‘Frenkeltronic’ porque no entran en este tipo de show, pero sí se cuelan cosas que vengo trabajando con la loopera. Es un show muy lindo”.

¿Cómo se lleva con la cocina? Bien, siempre y cuando alguien le cocine. “Me gusta, pero nunca lo hago. No tengo esa facilidad para la cocina y además no tengo tiempo, lamentablemente. Pero me gusta, claro. Me encanta que me cocinen, soy un gran disfrutador en ese sentido”.

Su último intento con la cocina tuvo que ver con las pastas: “Hace un tiempo se me dio por comprarme todos los elementos para amasar y hacer pastas caseras. Lo hice dos, tres veces, estuvo bueno, pero ahí tengo las cosas colgadas. ¡Es evidente que me llevo mejor con las máquinas de sonido que con las de pastas!”.

Festival Yo Como: para ver y escuchar

El Grupo de Jazz será parte del Festival Yo Como en Bodega Canale.

Sábado 16

12 hs: Música ambiente (escenario principal.

17 hs: Noe Dykstra (escenario principal).

17 y 19 hs: clown, “Un regalo inesperado” (espacio Kids)

18 hs: canzonetas italianas, canto y piano, con Marcela Celdironi y Marialena García Pérez (zona Café)

18.30 y 20 hs: cortos infantiles y más (espacio de cine)

19 hs: Grupo Dixieland (calle de ingreso)

20 hs: Ensamble de percusión de FCP (escenario principal)

20 hs: estatuas vivientes (portal de ingreso)

20.30 hs: Noe Dykstra (zona Café)

22.30 hs: Diego Frenkel & Grupo de Rock de FCP (escenario principal)

Domingo 17

16 y 18 hs: Grupo Dixieland (calle de ingreso)

17 y 19 hs: Carnaval de los Animales, Trío de Cámara más invitados (espacio Kids)

18 hs: canzonetas italianas, canto y piano, con Marcela Celdironi y Marialena García Pérez (zona Café)

18 hs: estatuas vivientes (portal de ingreso)

19 y 20.30 hs: cortos infantiles y más (espacio de cine)

21.30 hs: “Recuerdos”, con el Grupo de Tango, Grupo de Jazz y Grupo de Rock, todos de FCP. Cantantes y bailarines invitados