El accidente que apagó su voz: así fueron las últimas horas de «Chiqui» Pereyra

Lo que comenzó como una tarde de tareas habituales en su domicilio terminó en una tragedia que hoy enluta a la cultura nacional. Ricardo «Chiqui» Pereyra sufrió un grave accidente doméstico al caer de una escalera. El impacto le provocó lesiones severas de las que, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Tras el golpe, el cantor roquense fue trasladado de urgencia a un centro médico de alta complejidad en Buenos Aires. Allí fue sometido a una cirugía de emergencia, iniciando un proceso de internación bajo pronóstico reservado que mantuvo en vilo a sus seguidores durante todo el fin de semana.

La vigilia de las 48 horas y el triste final para el Chiqui Pereyra

Durante los primeros días, el hermetismo fue total. Su familia, en un comunicado cargado de angustia, había pedido cautela. Los médicos habían solicitado una ventana de 48 horas para evaluar la respuesta neurológica del artista tras la intervención.

Si bien se informó que sus parámetros vitales estaban compensados, la falta de reacción ante los estímulos marcaba la gravedad del cuadro. Su esposa y sus hijos se mantuvieron en vigilia permanente, limitando el contacto con el exterior para centrarse en el cuidado del «Chiqui».

Un golpe inesperado para el ambiente del cantor y el tango

La noticia del accidente corrió rápido en las peñas y milongas del país. A los 74 años, Pereyra se mantenía activo y su vitalidad hacía que nadie imaginara un desenlace de este tipo por un incidente doméstico.

«Esperábamos un milagro», confesaron desde su círculo íntimo cuando el cuadro se tornó irreversible. La caída no solo afectó su salud física, sino que apagó la posibilidad de volver a escuchar en vivo a uno de los últimos grandes intérpretes de la «guardia joven» que revitalizó el género en los 70.

En medio del shock, los allegados al artista agradecieron las muestras de afecto que llegaron desde su Río Negro natal, aunque solicitaron privacidad para transitar los trámites de rigor y el duelo. La muerte del «Chiqui» cierra así una semana de esperanza que terminó de la forma más triste para la música ciudadana.