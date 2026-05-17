Conflictos en Casa Rosada: Manuel Adorni no presenta aún su declaración jurada y crece la interna en el Gabinete.

La postergación de la declaración jurada de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción dejó de ser un simple retraso administrativo para convertirse en una crisis interna en el gabinete de Javier Milei. A pesar de las promesas de una presentación inminente, la falta de papeles transparentes alimenta las sospechas judiciales y erosiona la paciencia del propio oficialismo, que ve cómo la gestión diaria queda bajo la sombra del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

El malestar en los pasillos de Casa Rosada es inocultable. Diversos ministros exigen que el funcionario resuelva su situación de manera definitiva.

El argumento que repiten en privado es tajante: la agenda del Gobierno se encuentra «tapada» por la situación patrimonial de Adorni, obligando al espacio a desgastarse en una defensa diaria poco estratégica.

Aquel compromiso inicial del entorno de Adorni de presentar toda la documentación en un plazo de 25 a 30 días quedó en el olvido. Hoy, no hay una fecha concreta para que los papeles ingresen a los registros públicos.

Mientras el ministro minimiza las fricciones internas y se escuda en supuestas «demoras técnicas», el fiscal Gerardo Pollicita avanza con el cruce de datos sobre el verdadero mapa de sus bienes. El Gobierno quedó atrapado en una encrucijada: forzar una transparencia que los propios implicados estiran, o seguir consumiendo capital político en una defensa corporativa.

El factor Bullrich y la grieta de la «superioridad moral»

En este escenario de tensión, Patricia Bullrich tomó la iniciativa para marcar la cancha frente al Jefe de Gabinete. La ministra de Seguridad lidera el reclamo de una resolución inmediata y ratificó que debe ser el propio Adorni quien aclare sus números públicamente.

Para el ala dura del Gobierno, la falta de respuestas afecta directamente el relato oficial. La dilación choca de frente con la bandera de «superioridad moral» que el Presidente intenta proyectar ante la sociedad.

El objetivo de los ministros es aislar la figura de Javier Milei para evitar que el costo político de las refacciones en countries y los contratos en dólares impacte en la imagen presidencial.

Lealtad sobre estrategia: la resistencia de Milei

A pesar del combo de presión interna y peligro electoral, el Presidente se mantiene firme en su respaldo. Javier Milei ya notificó a su entorno que no piensa «entregar» a su ministro coordinador, a quien define como un hombre de extrema fidelidad y probidad.

Esta postura genera lecturas cruzadas en La Libertad Avanza. Puertas adentro de la militancia oficialista, el mandatario busca instalar que prefiere pagar costos políticos antes que ceder a las presiones externas.

En el armado bonaerense del espacio sugieren que, ante cualquier costo electoral, Milei argumentará que priorizó la lealtad hacia sus colaboradores honestos por encima de las conveniencias de una encuesta o las exigencias de la oposición.

Con información de agencia de Noticias Argentinas.