De Bariloche a ¡FA!klore: Sele Vera se hizo presente en el ciclo folklórico de Mex Urtizberea 

La cantante barilochense Sele Vera fue parte del reconocido ciclo ¡FA!klore, conducido por Mex Urtizberea, un espacio por el que ya pasaron destacados referentes de la cultura folklórica argentina.

“Sele Vera pasó por el ¡FA!klore #2 para deleitarnos con su versión de Que nadie sepa mi sufrir”, destacaron desde las redes sociales oficiales del ciclo, donde la artista recibió una cálida respuesta del público y del equipo del programa.

Sele Vera, la artista rionegrina que la sigue rompiendo en todo el país

Sele Vera es una de las voces emergentes más destacadas del folklore actual. Nacida en San Carlos de Bariloche, construyó un estilo propio, un chamamé que es una fusión que combina raíces del litoral con identidad sureña.

Su proyección artística trascendió las fronteras nacionales: se presentó en Times Square, en pleno centro de Nueva York, un hecho inédito para una artista del género, y recorrió decenas de fiestas populares de Argentina y Latinoamérica, consolidándose como una de las figuras más importantes del país dentro de su estilo.

Entre sus actuaciones internacionales se destaca su paso por escenarios de gran relevancia, como el Festival de Viña del Mar, donde llevó el folklore argentino a uno de los eventos musicales más importantes del continente.

Con una fuerte impronta territorial y una propuesta innovadora, Sele Vera continúa posicionándose como una de las artistas que renuevan el folklore argentino sin perder su esencia.