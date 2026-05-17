Frío polar en Neuquén y Río Negro: el mapa de los -4°C a pleno sol y sin viento este domingo 17

El norte de la Patagonia vive este domingo 17 de abril un amanecer puramente otoñal. Una masa de aire frío instalada sobre la región provocó fuertes heladas generales que hicieron desplomar los termómetros, registrando marcas térmicas extremas para la época del año en la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro.

A pesar del frío extremo, las condiciones meteorológicas garantizan una jornada ideal para actividades al aire libre por la tarde: el cielo permanecerá totalmente despejado y habrá una llamativa ausencia de viento en gran parte del territorio, lo que aliviará la sensación térmica bajo el sol.

Mañana helada en el Alto Valle y tardes calidas: cómo estará el tiempo este domingo

En Neuquén, Cipolletti y Roca, el domingo comenzó con una de las mañanas más frías de lo que va del año.

La mínima quebró el cero y se ubicó en los -4°C, generando heladas persistentes en zonas suburbanas y de chacras. La máxima llegará a los 16°C por la tarde. Estará completamente calmo, un factor clave para disfrutar las horas de sol.

Sin viento pero con temperaturas bajo cero, cómo estará el tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En los destinos turísticos de la montaña, el frío se siente con rigor desde temprano, requiriendo mucha precaución en las rutas por la presencia de hielo negro en el asfalto.

San Martín de los Andes: el termómetro descendió hasta los -4°C de mínima, con una máxima estimada en solo 10°C y cielo completamente limpio.

el termómetro descendió hasta los de mínima, con una máxima estimada en solo 10°C y cielo completamente limpio. Bariloche: la jornada arrancó con una mínima de -3°C y se espera que la máxima trepe apenas hasta los 11°C hacia la tarde.

Zapala, Chos Malal y la costa rionegrina