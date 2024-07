El artista de San Martín de los Andes que expondrá en Buenos Aires

La figura humana, el tiempo y la luz, las sombras o la oscuridad. Esa es la materia con la que trabaja Manuel Jelen, artista plástico de San Martín de los Andes que el miércoles inaugurará su muestra en la Casa de Neuquén en la Ciudad de Buenos Aires.



Son 14 obras , entre pinturas, dibujos y esculturas, que Jelen realizó entre 2017 y 2024. Un tiempo “relativamente amplio”, como dice él, que juega a favor del resultado: de los colores, las emociones, del diálogo que se entabla.



Jelen trabaja con modelos vivos. “Necesito a alguien enfrente, posando, trabajando desde ese lugar. Lo que me interesa es ese diálogo que se entabla con el modelo y con la materia pictórica, tanto en la pintura como en el barro en el caso de una escultura. Ese diálogo en el que el modelo cambia, o la luz cambia y yo voy modificando mi trabajo en base a eso. A veces ocurre que hay una mancha que va por un lugar que no tenía planeado y tengo que ver la forma de que eso se integre a mi trabajo”, explica desde Buenos Aires donde vive y está montando la muestra que mañana será inaugurada.

“Yo no trabajo con bocetos o ideas previas sino que dejo que vaya surgiendo”.



El título de la muestra, “Materia oculta”, nació un poco de la insistencia de su hermano y de su pareja, para delimitar aquella producción que le llevó siete años. “A mí me cuesta ponerle nombres a las muestras o a las obras por miedo a caer en algo pomposo o pretencioso. Simplemente le iba a poner “Manuel Jelen, pinturas y esculturas, pero mi hermano y mi pareja me insistieron en otro nombre. Entonces, un poco surgió buscando palabras que estuviesen relacionadas con mi trabajo, con mi proceso creativo; un proceso en el que yo intento descubrir la pintura que está oculta y en ese diálogo con el modelo, en ese trabajo, se va rebelando, va naciendo. Esa es la idea: descubrir eso que está ahí”, cuenta.



Así, cada una de las 14 obras, ha sido cuidadosamente elaborada para transmitir eso que él mismo define como “ir al encuentro” de lo que propone la realidad: la luz cambiante, los gestos, los vaivenes y estados del modelo.

Un largo camino



El proceso relativamente largo de armado de la muestra estuvo atravesado también por la pandemia de Covid que afectó al mundo desde marzo de 2020.

Esos años de encierro, Jelen volvió a San Martín de los Andes, después de haber vivido un tiempo en La Plata.



“Las obras abarcan ese período relativamente amplio también porque el proceso requiere ese tiempo. Por ejemplo, hay pinturas que las empecé en 2018, 19,y después a partir de ese dibujo empecé a pintar y luego las retome y las terminé hace un par de semanas”.



Jelen empezó lo que luego sería su carrera artística a los 8 años, en su San Martín natal, cuando tomó clases de dibujo de historieta. Eso lo llevó más tarde al taller de pintura de Viviana Errecalde, una pintora de esa misma localidad.



Para los 17 años, cuando decidió qué quería ser, se fue a La Plata y se inscribió en la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de La Plata, donde más tarde se recibió de Licenciado y Profesor en Artes Plásticas. “Además, fui al taller de Christian Mazzuca, pintor y escultor, a quien considero mi maestro”, dice. Con la pandemia volvió a sus pagos. Pero ahora, desde hace dos años, vive en Capital Federal.

En estos años, ha dictado cursos y talleres sobre composición y dibujo tanto en San Martín de los Andes como en La Plata. Realizó exposiciones entre las que se destacan, Casa Curutchet y Pasaje Dardo Rocha en La Plata, en 2015, Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel, en San Martín de los Andes, en 2020 y 2021, Espacio FoliumArt, en Buenos Aires, en 2022.



Creador de piezas que reflejan la belleza natural, las complejidades emocionales y existenciales del ser humano, Jelen persigue tanto en las pinturas, y los dibujos como en las esculturas, entablar un diálogo con aquello que observa, y con ese modelo vivo que se transforma en el motor creativo. Un ida y vuelta siempre cambiante por el juego que aportan la luz , los gestos, las emociones, y lo fortuito.

Datos útiles

El miércoles 3 de julio se realizará la inauguración de la muestra “Materia Oculta”, del artista plástico Manuel Jelen en la Casa del Neuquén, ubicada en la calle Maipú N° 48, del microcentro porteño. En la inauguración, el artista dará una charla sobre su proceso creativo y las inspiraciones detrás de sus obras.