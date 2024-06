Serafín, el ilustrador del Indio Solari, expone su obra más personal en Casa de la Cultura de Roca

De regreso a su casa, con las instantáneas de la calle aún frescas en su memoria, Serafín dibujaba todo aquello que había visto y le había llamado la atención. Especialmente todo lo relacionado con la vida en las calles de Roca, su ciudad, con personas que hicieron de la calle su lugar en el mundo. No uno de tránsito, sino de permanencia.



Serafín dibujó todo aquello que vio. Lo dibujó y lo reservó: apuntes ilustrados de la vida cotidiana. Tras un tiempo, vio en aquellas instantáneas de la calle y sus protagonistas algo que debía mostrarse. Vio allí una temática, una estética y un sentido en común.



El resultado es “En la vía”, una serie de catorce dibujos que conforman la muestra “Sujetos”. Inaugurada este viernes, en Casa de la Cultura de Roca, puede visitarse hasta el 20 de julio, con entrada libre y gratuita.

Dibujo perteneciente a la serie «Líneas mentales», incluido en la muestra «Sujetos», de Serafín.



Pero no solo de las instantáneas de las calles roquenses está hecha “Sujetos”. Dividida en tres, la muestra incluye otros seis trabajos reunidos bajo el nombre “Líneas mentales, dibujos que, al igual que los que forman parte de “En la vía”, surgieron como apuntes gráficos que Serafín realizó espontáneamente y sin otro objetivo que el registro mismo de esas impresiones cotidianas.



A diferencia de “En la vía”, las ilustraciones de “Líneas mentales” fueron el resultado de un viaje interior de Serafín, motivado por ciertos estados internos de personas cercanas a él. “Sujetos” se completa con otros cuatro dibujos reunidos bajo el nombre “Intervalos”, que funcionan a la vez como transcurso y pausa respecto de las series que dan forma a la muestra y que mantienen cierta relación temática con aquellas.

Mundo propio



Serafín es conocido por ser el autor de los dibujos que ilustraron los libros del Indio Solari “Escenas del delito americano” y “La vida es una misión secreta”. También por ser el autor de todas las visuales que ilustran los shows de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con y sin el Indio en escena, y de La Mono, la banda de Gaspar Benegas, guitarrista de la banda de Solari. Pero esta vez, Serafín eligió mostrar su trabajo más personal, inquietudes por fuera de todo proyecto gráfico.



“La muestra surge porque siempre estoy dibujando, no solo cuando hago las cosas que son más públicas. No todo el tiempo estoy dibujando para publicar o para un propósito específico, también dibujo cosas que se me ocurren, lo que me pasa o que fluye desde un estímulo externo de las cosas que a uno se cruza en la vida”, dice Serafín en un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Dibujo perteneciente a la serie «En la vía», incluido en la muestra «Sujetos», de Serafín.



“Son dibujos que resultan de impresiones, pensamientos y reflexiones, del mismo modo que un escritor escribe cosas sueltas que pueden o n o terminar en algo más que eso o un músico arma una letra y compone una canción con algo que siente o le pasa”, explica el artista bonaerense radicado desde hace tiempo en Roca.



Serafín decidió mostrar esos trabajos que de otra forma nadie vería y decidió que fuera, no en un libro ni de manera virtual, sino en una sala de arte. “Hoy se publica mucho en las redes sociales, pero en la virtualidad se pierde mucho de la obra también. El soporte físico original ofrece una apreciación de la obra que en la apreciación virtual se pierde”.

“En la vía”



La mayor parte de los dibujos de “Sujetos” está hecha de lo que el propio Serafín llama lo externo, el afuera. “Los primeros dibujos fueron como una especie de ayudamemoria. Todo el tiempo se te ocurren cosas y no todas las dibujás, pero, en este caso, se fueron dando una serie de dibujos sobre ciertas cosas que veía en la calle y no las quería perder”.

Dibujo de la serie «En la vía», incluido en la muestra «Sujetos», de Serafín.



Cada serie tiene su propia técnica y, en el caso de “En la vía”, Serafín utilizó tinta china con un pincel algo viejo cosa que, como él mismo explica, “se rompa la línea, que no quede una línea prolija”. También tiene carbonilla, pero que, como es bien negra como la tinta china, se lleva muy bien y no se nota el paso entre un material y el otro. “Hay líneas que están hechas con tinta y líneas que están hechas con esfumados que están hechas con carbonilla y queda como si fuera todo el mismo material”, explica.

“Líneas mentales”



En el caso de los seis dibujos que conforman esta serie, cuenta Serafín que fueron hechos a partir de situaciones que me le habían tocado vivir personalmente, inquietudes ligadas a gente muy cercana que ha tenido problemas con enfermedades que conllevan cierta pérdida de conciencia, la pérdida de memoria, la pérdida de autoconciencia y “cómo uno ve que esa persona empieza a dejar de ser la persona uno conoció alguna vez”, revela.

Dibujo de la serie «Líneas mentales», incluido en la muestra «Sujetos», de Serafín.



La técnica para esta serie tiene mucho que ver con la temática y que no era habitual en Serafín, tal como él mismo advirtió mientras se iban sucediendo los dibujos. Es una técnica que apareció de una especie de catarsis y cuando la vi me di cuenta de que era la técnica adecuada para lo que estaba dibujando. La técnica también dice mucho de la temática, no sólo el trazo o el estilo. El modo en que están dibujados muestra esa confusión que yo quería expresar, la cuestión de la línea como una prolongación de la vida. Por eso también el nombre de la serie, una especie de línea de pensamiento que se va enroscando y dando vueltas hasta formar una figura”.

Las técnicas y las series



Mientras que en “En la vía” se observa un trabajo más suelto, en “Líneas mentales” lo que sucede es toda una línea continua que va formando los dibujos con un bolígrafo de tinta negra y una tinta de dibujo especial. “Lo seis dibujos están hechos con la misma técnica, o sea con una línea continua que apoya y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y forma los dibujos”, revela.

Uno de los dibujos que forma parte de “Intervalos”.



Hay variedades de técnica, pero una vez establecidas se mantienen a lo largo de la serie. “Así como establezco una misma temática para darle sentido e identidad a la serie, también establezco la misma técnica para cada serie. No varío las técnicas dentro de una misma serie porque en definitiva la técnica también hace al sentido de una serie”.

Entre ambas series hechas en blanco y negro, aparece “Intervalos”, que le aporta color. “Hechos de acuarela sobre tela, son otros dibujos que temáticamente no son tan ajenos a las series principales de la muestra”., aclara Serafín.

“Estos son de otras cosas que he dibujado, pero por la temática o por lo que retratan, me parece que podían acompañar. Los agregué como para darle un poco más de color a la visión general de la muestra. En ese sentido, funcionan como complemento”.