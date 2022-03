El músico viedmense Pablo Porcelli lanzó su nuevo trabajo «Winds of Beatles»

El saxofonista, arreglador y compositor Pablo Porcelli lanzó un nuevo trabajo discográfico. Esta vez se trata de un disco con música de Los Beatles, pero todos los instrumentos son saxos tocados por él mismo.

Para este trabajo, el músico viedmense grabó el Saxo Soprano, el Saxo Alto, el Saxo Tenor y el Saxo Digital, que es un Saxo Midi. Temas como Help o All you need is love, son originalmente versionados para saxofones.

En ocasiones suenan más de 15 saxos a la vez y en ocasiones uno solo. Los arreglos fueron hechos específicamente para esta grabación.

Este trabajo fue grabado en Estudio Curu, en la ciudad de Buenos Aires y el Ingeniero de Sonido fue Maximiliano Rozenblum. El arte de tapa estuvo a cargo de la Artista Plástica Guadalupe Alfonsín. El disco es Editado por Acqua Records

Biografía

Pablo Porcelli, además de ser saxofonista y compositor, también es docente. Autor de los libros El Mundo del Saxo Vol 1, El Mundo del Saxo Vol 2, El Saxo, Primeros Pasos, Improvisación, Triadas y Cuatríadas, El Saxo y las Escalas Mayores.

Grabó en innumerables proyectos, entre los que se destacan los discos: Piazzolla 100 años después…; Diálogos, Sin Rodeo, Distancias, Vientos de Cambio, Cada uno, cada cual, Sincronía, Lo nuevo y lo viejo.

Conductor del programa televisivo El Mundo de la Música por CM, el Canal de la Música, programa didáctico musical.

Director Artístico del Festival Internacional Virtual de Jazz Buenos Aires 2020. Fue Jurado de los premios Hugo del Carril.

Como actor y músico ha protagonizado los musicales: Jazz Around the World (un viaje por el mundo en jazz) – Comedy Jazz Night (Jazz y Humor) y Verano Porteño (un Musical de Astor Piazzolla.

Se presentó en Estados Unidos, China, Francia, España, Chile, Bolivia y Uruguay. Es artista Internacional D´Addario y especialista en productos D´Addario Woodwinds.

Compuso la música para las obras teatrales » Romeo y Julieta » de Emilia Mazer, » Frida y Yo » con Gloria Carrá , «Que tienen en la Cabeza?» de Beto Casella y «Conferencia sobre la lluvia» con Fabián Vena. En Cine compuso la música de la Película «Otro Destino». Mientras que en Televisión ha realizado la música del canal Turismo Argentina y el canal Solo Tango.