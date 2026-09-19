En plan solista, Mateo Sujatovich se desmarca de Conociendo Rusia y sale de gira con sus canciones y sus instrumentos

Conocimos al Ruso, pero ¿qué tanto conocemos a Mateo? El creador de Conociendo Rusia, acaso uno de los proyectos más creativos del pop rock argentino, heredero del formato canción que, en su caso se nutre de Andrés Calamaro antes que -o no tanto como de – del tridente Luis-Charly-Fito, se desmarca de su ¿alter ego? para ser simplemente Mateo, en definitiva, el genio creativo detrás de todo.



Mateo Sujatovich se despoja del Ruso y despoja a sus canciones para reformularlas habitar en soledad el escenario. En verdad, no tan en soledad: lo acompañarán un montón de instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos elegidos especialmente para reversionar buena parte de su cancionero.



“Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Conociendo Rusia presenta Mateo es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”, dirá el propio Mateo de esta nueva aventura musical que también es estética.

Suajtovich se presentará el próximo domingo once de octubre en el teatro San Martín de Viedma y el miércoles 14, a las 21,en Casino Magic (Planas 4004, Neuquén). Las entradas están disponibles en tuentrada.com.



A poco menos de un mes de su presentación en la región, Mateo habló con Diario RÍO NEGRO sobre esta nueva experiencia de salir al ruedo con su propio nombre y del modo en que decidió abordar sus canciones, solo pero equipado.

P: ¿De qué trata esta gira a la que decidiste ponerle simplemente tu nombre?

P: Es un nuevo tour que me tiene muy entusiasmado, estoy en pleno momento de ensayo y de cierre de todos los últimos detalles. Es un tour solo, completamente distinto a lo que vengo haciendo porque tocar con la banda es claramente diferente, es una apuesta claramente diferente. Y en este caso, llenar el escenario de instrumentos y acompañarme a mí mismo, solo en las canciones.

P: ¿Qué te estimula a salir a tocar solo?

R: Es una especie de feeling que tengo desde el principio. Hay algo de la forma en que se hacen las canciones y que se pueden sostener solas, hay algo que me gusta mucho de eso ahí. Es un impulso que debe tener casi todo compositor o casi todo cantautor. El tema es que no todos los pueden hacer, hay muchos que cantan con sus bandas, que son bandas, es por eso que muchos cantantes de bandas se hace solistas. En mi caso, ya soy solista que va modificando sus formatos a lo largo del tiempo.

P: Musicalmente, ¿cómo arreglaste las canciones?

R: Lo que primero hice fue pensar cuál era el formato y qué cantidad de instrumentos y qué recursos quería tener. Eso lo fui pensando con mucho tiempo. Entonces, desde el piano, desde la guitarra, la guitarra acústica de doce, la armónica; después pensé en algunos elementos rítmicos, entonces tengo programaciones, baterías electrónicas. Por eso, antes de meterme con las canciones me metí con la paleta decolores e iba a usar en escena y la loopera, los pedales, qué pedales. Al tener todo eso a disposición me abrió las posibilidades de ir interep6ando las canciones y tener todos estos recursos para hacerlo.

P: ¿Aprovechas para recorrer algo distinto de tu repertorio al minimalizar de alguna manera el sonido y poder tocar alguna canción que en banda no solés visitar en vivo?

R: Sí, absolutamente. Porque hay temas de algunos discos que se van abandonando un poquito, por el formato de banda no tienen mucho lugar y con este formato fue pasando esto.

P: Con este formato es como si ahora fuera Conociendo Rusia quien nos muestra a Mateo, como si ahora nos dejara ver quién está detrás de ese proyecto de banda que es el tuyo, en definitiva. ¿Qué te permite esto de salir ahora sí con tu propio nombre, cómo es ser Mateo despojado de todo aquello que construiste alrededor del concepto Conociendo Rusia?

R: Pienso que mi propio nombre terminó siendo más íntimo que expuesto. Vos hablás del nombre de alguien y no estás diciendo mucho, pero en mi caso todo el tiempo siendo el Ruso, ahora el estar solo en el escenario creo que si hay algo con lo que la gente se va a encontrar es conmigo, con la parte más íntima y vulnerable a partir del modo en que voy a abordar mis canciones y eso lo vinculé con que se van a encontrar con Mateo.

P: De alguna manera, Mateo es el solista de Conociendo Rusia.

R: Claro! Tal cual, es una versión solista de aquel Ruso (risas)

P: ¿Qué habrá de nuevo en el corto plazo de Conociendo Rusia?

R: Bueno… de gira (risas) Más que nada con 25 concierto de acá a fin de año. Y si te referís a cuestiones más discográficas, por el momento todo eso es puertas adentro. Son procesos creativos que por ahora tiene más de puertas adentro que de afuera.

P: Está esperando que el solista vuelva de gira..

R: Exactamente! A ver cuándo vuelve Mateo, cuando Mateo nos devuelve al Ruso (risas)

Suajtovich se presentará el próximo domingo once de octubre en el teatro San Martín de Viedma y el miércoles 14, a las 21,en Casino Magic (Planas 4004, Neuquén). Las entradas están disponibles en tuentrada.com.