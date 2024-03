60 años de «The Sound of Silence», el clásico de Simon & Garfunkel que fracasó, lo «enchufaron» y triunfó

El 10 de marzo de 1964, Paul Simon y Art Garfunkel ingresaron a los estudios los estudios 7th Avenue Recording que la discográfica Columbia tenía en Nueva York para grabar su primer disco, “Wednesday Morning, 3 A.M”. Fue todo un fracaso, el disco y todas sus canciones, entre ellas, una que se llamaba “The Sounds of Silence”.

La historia de los clásicos de la música popular suele reservarse circunstancias en las cuales todo pudo ser de otro modo, descartes, omisiones, olvidos y rechazos que pudieron cambiar el curso de la historia de la cultura popular, pero no.

Uno de esos casos es justamente “The Sounds of Silence”, una bella composición folk acústica (aunque sea redundante, porque todo folk es acústico por naturaleza, es necesario decirlo así ya veremos por qué) con voces perfectamente armonizadas que no funcionó y que provocó, por segunda vez, la separación del dúo. En este caso, la circunstancia que cambió el curso de la historia de todo tiene nombre y apellido: Tim Wilson, el productor de aquel comienzo errático de Simon & Garfunkel.

Wilson venía de “enchufar” la música de Bob Dylan y fue lo que hizo con “The Sounds of Silence”, enchufarla o, lo que es lo mismo, agregarle a la grabación original una batería, guitarras y bajo eléctricos y convertirla en una canción de folk rock.

Ambos neoyorquinos del 41, Paul Simon y Arthur “Art” Garfunkel eran amigos desde la infancia. Simon compuso algunos temas, incluido “Hey, Schoolgirl” y le propuso a su amigo Art formar un grupo. Tenían 16 años y el primer proyecto del dúo se llamó Tom y Jerry, sí, como dibujito de el gato y le ratón.

En 1957 empezaron a componer juntos, pero solo tuvieron un relativo éxito con el single “Hey, Schoolgirl”. En el 59, al terminar el secundario, los viejos amigos se anotaron en diferentes universidades, Simon en la de Queens College, Nueva York para graduarse en lengua inglesa, y Garfunkel en la Universidad de Columbia, donde estudió matemáticas. Cada cual siguió su camino, tanto académico como musical: Tom y Jerry había dejado de existir sin pena ni gloria ni hits.

A comienzos del 63, Simon se reencontró con Garfunkel y decidieron reagruparse ahora sí como Simon & Garfunkel. Durante todo ese año se fueron ganando un lugar en el circuito folk de Nueva York,

Simon le mostró a su amigo algunas canciones que había compuesto mientras estudiaba en la universidad, entre ellas “Sparrow”, “Bleecker Street” y “He Was My Brother”. Estas tres canciones más otros dos temas de Simon, uno de Dylan y varias canciones tradicionales dieron forma a “Wednesday Morning, 3 A.M.”,, grabado hace exactamente 60 años y editado el 19 de octubre de ese mismo 1964.

1964 Wednesday Morning, 3 A.M. – Simon And Garfunkel (L.P U.K CBS Records CBS 32575)

Tras el fracaso comercial que significó haber vendido no más de tres mil copias, el dúo vuelve a separarse. Simon se va a Inglaterra, sigue haciendo música, se enamora y ni loco tiene pensado volver a Nueva York. Hasta que un día cualquiera, hojeando la Billboard, descubre que “The Sounds of Silence” estaba al tope del influyente Top 200.

Simon se sorprendió, por supuesto. Pero más se sorprendió cuando escuchó cómo sonaba el “The Sounds of Silence” que lideraba el popular ranking. Era la versión eléctrica de Tim Wilson, quien, sin avisarle a sus autores, la había remixado y publicado como single el 13 de septiembre de 1965.

El éxito precipitó el regreso de Simon a Nueva York, su reencuentro con Garfunkel y la re-reformulación del dúo para trabajar en el segundo disco de Simon & Garfunkel al que, obviamente, le pusieron Sounds of Silence.

El 15 de junio de 1965, tras las sesiones de “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan, Wilson le pidió a los músicos sesionistas que no se fueran, que se quedaran un tiempo más en el estudio porque tenía planes con una canción. Al guitarrista Al Gorgoni y al baterísta Bobby Gregg, ambos de las sesiones de Dylan, se sumaron el guitarrista Vinnie Bell y el bajista Bob Bushnell para grabar las partes eléctricas de “The Sound of Silence”. Como el tempo de la grabación original era desigual, lo que dificultaba a los músicos mantener el ritmo de la canción, el ingeniero Roy Halee usó un eco en la remezcla, algo típico del sonido de los Byrds. El sencillo se distribuyó primero en emisoras de rock FM universitarias y el 13 de septiembre de 1965 se lanzó un sencillo comercial.

La nueva versión de “The Sound of Silence” se las tuvo que ver, como todos los que sacaban música en los 60, con una canción de Los Beatles. En este caso, tuvo que competir con nada menos que “We Can Work It Out” y hay que reconocer que le hizo partido. “The Sounds of Silence” fue nº 1 durante las semanas del 1 y 22 de enero y nº 2 durante las dos semanas intermedias. “We Can Work It Out, dominó durante las semanas 8, 15 y 29 de enero, y fue nº 2 durante las dos semanas en las que “The Sound of Silence” fue nº 1. En total, “The Sound of Silence” permaneció 14 semanas en la lista Billboard.

El éxito de la canción hizo que Paul Simon regresara de Inglaterra, se reencontrara con “Artie”, reformara Simon & Garfunkel y convertirse en uno de los conjuntos más importantes de la historia de música popular contemporánea. Ahora bien, es imposible no pensar qué habría sido de todos si a Tim Wilson no se le hubiera ocurrido rescatar “The Sounds of Silence” como lo hizo. Pero s ele ocurrió y ya sabemos que de muchas circunstancias como esta es de lo que está hecha la historia de la música popular.