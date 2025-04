Estrena en Neuquén «Amor a tiros»: secretos, mentiras y traición en el sótano

Mientras tanto, en el sótano de una vieja casona que funcionaba como casa de telas…

El comisario Gallo llama a la sargento Valentini quién le debe un favor para hacer un operativo que perjudicaría a un protegido del inspector Benavídez: a Juan Carlos Riestra lo quieren agarrar en un sauna acusándolo de corrupción de menores.



Valentini siempre respondió a Benavídes, el hombre fuerte de los murciélagos y de quién está enamorada, pero decide traicionarlo por despecho y porque no le queda otra. Hasta hace poco tiempo estuvo viviendo con Ordóñez, un cabo al que le habían quitado la placa por un episodio confuso con un travesti.

Valentini no puede estar sola porque tiene conductas compulsivas. Para el operativo el comisario Gallo le adjudicó al único hombre fiel que tiene que es el cabo Ordóñez, y ella le pidió que la deje participar a su hija Andrea Gallo, no le dijo nada pero lo hizo para no estar sola con Ordoñez.



Los tres, la sargento Fernanda Valentini, la agente Andrea Gallo y el cabo Julio Ordóñez, están en un depósito de una antigua casa de telas. Su misión es observar por un monitor los movimientos del local nocturno vigilado por unas cámaras que colocó Julio Ordóñez, ni bien llegue Juan Carlos Riestra se presentarán en el lugar y procederán a detenerlo.



Hasta aquí la protohistoria pero una vez encerrados se les arma un entrevero de sentimientos y no se les ocurre mejor idea que meter preso al amor, pero el amor se les escapa y les queda la resaca amarga de haber mezclado sentimientos. Ya verán.

Tres policías en ¿apuros?



“Amor a tiros”, de Bernardo Cappa, es el cuarto estreno surgido del taller de producción teatral dirigido por Silvana Feliziani. Las funcione serán este viernes y el viernes de la semana que viene, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén). Ambas a las 21.30. Las entradas, $12.000 anticipada y $15.000 en puerta (ver abajo).



Dirigidos por la propia Silvana Feliziani, María Trebino, Graciela Pareja, Darío Abreu dan vida a tres policías quienes, cada uno a su modo y estilo, “andan en una” y que sus modos y estilos se les irá yendo ese asunto de las manos. Ese y otros que irán apareciendo en el sótano.



“Es una obra muy disparatada”, anticipa Feliziani. “Una comedia que habla de tres policías involucrados en un operativo en el sótano de una antigua casa de telas. El objetivo es detener a un sujeto que le debe plata a la policía. Hasta ahí es un procedimiento como cualquiera, pero, una vez encerrados allí, los sentimientos de estos policías se empiezan a mezclar y empiezan a pasar un montón de cosas, revelarse secretos, mentiras que se vuelven explosivas y empieza a darse un trío entre estos tres personajes que están encerrados y donde sucederán cosas muy graciosas”.



La puesta en escena es bastante simple describe la directora neuquina, quien por segunda vez se puso al frente de una obra de Bernardo Cappa. La primera había sido la aclamada “Un almuerzo argentino”, en abril de 2021.

Una vez encerrados empiezan a pasar cosas, revelarse secretos y mentiras”. Silvana Feliziani, directora de «Amor a tiros»



“Todo el proceso de producción de esta obra fue muy divertido; en cuanto a la puesta trabajamos como unas primeras ideas para recrear este sótano y luego fuimos trabajando en torno a una puesta muy simple que da una sensación de estar en ese sótano, el público se va a ubicar muy bien en ese espacio recreado. También trabajamos con momentos de oscuridad, hubo un trabajo muy interesante con la luz”.



Graciela Pareja, quien interpreta a la sargenta Valentini, coincide con Feliziani sobre el gusto por la dramaturgia de Bernardo Cappa. “Su lenguaje nos gustó mucho y le gustó mucho al público también”, confirma la actriz quien junto a sus actuales compañeros de elenco en “Amor a tiros” también habían sido parte de la puesta de “Un almuerzo argentino”.



“Esta obra nos pareció muy interesante y muy divertida, tenímos ganas de hacer una comedia de este tipo, ahí comenzó el trabajo con mis compañeros”, cuenta la actriz. “Fue un lindo proceso de trabajo, nos divertimos mucho leyendo la obra y nos divertimos mucho ensayándola. Espero que el público se divierta mucho también cuando venga a verla”.

«Amor a tiros»: los personajes, por sus protagonistas



María Trebino: “La agente Marcela Gallo es la hija del comisario, hace usualmente trabajo de oficina y va a vivenciar su primer operativo, su primera salida a la calle, lo cual le produce mucha alegría pero también ansiedad. Es una persona ordenada, un poco estructurada y algo nerviosa”.



Graciela Pareja: “La sargenta Fernanda Valentini es la jefa del operativo. Ella intenta liderar con firmeza las acciones en un ámbito caótico y lleno de inconvenientes. A veces, se siente responsable de Gallo, que es hija del comisario. Con Ordoñez tiene historia y eso complica las cosas, sobre todo a nivel personal, y por momentos pierde su profesionalismo”.



Darío Abreu: “El cabo Julio Ordóñez es un cascoteado de la vida. Enamorado, lo que complica aún más las cosas. Muchos proyectos, pocas realidades; y como si fuera poco, sin chapa y sin plata. Un pobre tipo”.

«Amor a tiros»: ficha técnica y funciones

Autor: Bernardo Cappa

Dirige: Silvana Feliziani

Actúan: María Trebino, Graciela Pareja, Dario Abreu

Fotografía: Luisina Lasque

Diseño gráfico: Javier Cabrío

Funciones: este viernes y el viernes 25, a las 21.30, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).

Entradas $12.000 anticipada. En puerta del teatro $15.000

ALIAS: amoratiros.mp

Enviar comprobante al 299 6330731