La increíble historia del catalán Sergio Cortés, el doble oficial de Michael Jackson que llega a Neuquén con su espectáculo

El artista catalán Sergio Cortés, doble oficial de Michael Jackson, traerá a Neuquén su aclamado espectáculo The Michael Jackson Experience. La presentación será el próximo jueves 1° de mayo, a las 20.30, en Casino Magic (Planas 4005). Las entradas están disponibles por sistema a través de entradaweb.com.ar.



Sergio Cortés, quien fue elegido por la familia de Michael Jackson como el artista más idéntico y representativo del Rey del Pop, se ha ganado un lugar único en la historia de los tributos a Jackson. Con su impresionante parecido físico y vocal y su entrega escénica, ha sido reconocido internacionalmente por ser el homenaje más fiel a la leyenda.



El tramo argentino de la gira sudamericana de The Michael Jackson Experience incluye fechas en Buenos Aires, Rosario, San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia.

Sergio Agro



El espectáculo, de más de dos horas de duración recorre la vida musical de Michael Jackson a través de una selección de más de veinte canciones interpretadas en vivo por una banda de lujo, junto a una destacada coreografía y la presencia impactante de Sergio Cortés, quien canta todos los temas con un parecido vocal no menos impresionante. El repertorio incluye hits de Los Jackson 5, la formación de los hermanos Jackson, contaba con el talento evidente de Michael, el menor de ellos.

Cómo es The Michael Jackson Experience



The Michael Jackson Experiencie está pensado como un show como lo hubiera ofrecido el Rey del Pop en la actualidad, un setlist hecho de hits y de joyas ocultas de su discografía. No es un viaje cronológico a través de las canciones.



Si bien el espectáculo recrea las estéticas y coreografías más icónicas, Cortés imagina una puesta escénica y musical como la habría llevado a cabo el propio Michael Jackson hoy, con elementos escenográficos que no alcanzó a utilizar como las pantallas led.



“No hacemos un musical, es un concierto”, aclara Sergio Cortés en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Yo me mantengo como soy, simplemente es un cambio de vestuario, pero no voy a hacer cambios, no voy a poner el cabello afro ni un maquillaje distinto. No hacemos cambios de imagen, quiero decir, yo me mantengo con mi imagen como él lo hubiera hecho actualmente con la suya interpretando el Thriller como lo ha hecho siempre en concierto”.



Es un espectáculo hecho con mucho respeto, destaca Cortés, “sobre todo mucho respeto y cariño hacia el artista que fue Michael Jackson, porque tenemos un deber de hacerlo así quienes lo representamos en escena. Respeto a él, a la familia y a los fans, por supuesto”.

Ser Michael Jackson



Una tarde de 1988, Sergio Cortés, entonces de 16 años, camino al colegio se cruzó con una persona que le cambiaría la vida para siempre. Esa persona, que era periodista, él dijo lo mismo que le decían su madre, sus hermanos, sus amigos: que era igual a Michael Jackson.



Pero, a diferencia de todos ellos, este periodista hizo algo más: le propuso una entrevista. “Si te caracterizas como él te hago un reportaje para mi revista”, le dijo. Sergio no lo pensó dos veces. Al otro día caracterizado como Michael Jackson, fue entrevistado para la revista Lecturas. Apenas una semana después lo contrataron desde Suiza para presentar los perfumes Michael Jackson: Sergio Cortés ya era la imagen publicitaria oficial del Rey del Pop.



Rodeado de hermanos mayores, ocho exactamente, como Michael y sus hermanos, Sergio escuchaba mucha música en su casa, pero, sobre todo, escuchaban a los Jackson 5. “Me gustaban muchísimo y me gustaba mucho bailar su música. Mi madre me decía que era ‘el pequeño de los Jackson”, recuerda Sergio.



Pero todo eso sucedía puertas adentro de su casa. Nunca se animó a hacerlo en público. Y más allá de su gusto por la música de Michael Jackson y de su parecido evidente, nunca se dedicó ni a la danza ni a la música. Su vida no tenía nada que ver con el arte. Siendo adolescente, pasaba sus días como dibujante de revista alemana de cómics.



Sergio sostiene que todo se trató de una casualidad tras otras. Su parecido físico, la evolución física de Michael Jackson a fines de los 80, cuando su piel comenzó a blanquearse y su aspecto cambió radicalmente. Ahí fue cuando Sergio comenzó a parecerse definitiva y naturalmente a Michael. “Yo empecé en 1988, con 16 años, a representar su imagen, porque, casualidades de la vida, el cambio en la imagen de Michael Jackson, cuando se quedó más blanco y estaba cambiado en la era de Bad, yo me acerqué a su imagen”.



Sergio recuerda aquella propuesta de la revista y dice que aceptó porque, además de parecerse naturalmente, le gustaba Michael Jackson. “Pero, a ver, yo en aquella época estaba estudiando, no lo estaba imitando ni nada por el estilo, me parecía a su imagen en Bad y empecé representándolo por imagen, por mi parecido físico”.



Inmediatamente, comenzó a representar a Michael Jakson en escena, pero como una figura en movimiento, pues aún no cantaba. Eso vendría después, no mucho después, cuando le propusieron que bailara. “Yo era muy tímido, pero un día pues me atreví a bailar”. Lo último fue cantar, y lo hizo. Tomó clases de canto y descubrió que además de parecerse a Jacko, de bailar como Jacko, su voz también sonaba como la de Jacko. La experiencia Michael Jackson, ahora sí, era completa.

El día que Sergio fue Michael Jackson



Sergio fue contratado para seguir representando la imagen del autor de Thriller también en Nueva York y otros lugares del mundo. Para entonces, ya escenificaba a Michael Jackson en un espectáculo que iría evolucionando con el tiempo hasta llegar al show impresionante que se verá en Neuquén. En el medio pasaron cosas. Una, cuando tuvo que hacer literalmente de Michael Jackson: en mayo de 1994, se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis. Al mismo tiempo, para despistar y distraer a la prensa internacional, Sergio se paseó misteriosamente por Marbella. Fue la única vez que lo hizo.



A Michael lo vio solo una vez, en Zaragoza, en 1997. Se encontraron unos pocos minutos, que para Sergio fueron eternos e inolvidables. “Fue un momento, solamente fue un momento de encuentro cuando él iba hacia el concierto. Yo tenía que saludar por la ventana como si fuera él, pero en realidad también saludaba él, o sea, era una cosa, un poco, un juego, porque saludaba yo, pero luego en algún momento saludaba él. Cuando me lo presentaron, yo no reaccioné. Estuve esperando toda mi vida ese momento y me quedé en shock, pero lo saludé, y fue muy atento, muy amable, muy gentil, y yo no dije nada (risas)”.



Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 de un paro cardiorrespiratorio. Tenía apenas 50 años. Sergio Cortés no pudo seguir. “No era capaz de continuar. Porque antes incluso de que falleciera hubo un periodo de tiempo, cuando él estaba siendo criticado por el tema de los juicios, de todos los problemas judiciales, la gente no quería escuchar a Miguel Jackson. Durante ese periodo de tiempo, yo no podía dedicarme al espectáculo porque no funcionaba bien. Porque la gente no quería escuchar, ni ver a Michael Jackson, ni escucharlo en la radio”.



“Cuando falleció como que todo el mundo reaccionó y quiso ver a Michael Jackson”, recuerda Cortés. “Querían ver los espectáculos de Michael Jackson. Entonces fue cuando la prensa o los musicales me llamaban continuamente para hacer más trabajos. Pero cuando él falleció, yo terminé con el espectáculo. Quise terminar. Fueron unos años en que no lo hice más. Me corté el cabello porque no me gustaba ni recordarme a él. Me daba mucha pena. Y tiré mi vestuario, lo tiré todo. Luego, la gente, los fans, personas en mi entorno, de mi equipo que admiraron a Michael Jackson me hicieron sentir que realmente mi vuelta al espectáculo iba a merecer la pena”.