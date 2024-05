Estreno de teatro en Roca: «La soledad de las flores»

¿Qué hace una mujer durante una noche sin sueño? ¿Y qué (le) pasa si son muchas las noches sin sueño? Esa mujer, la actriz y dramaturga Soledad González nos invita a una de sus noches de insomnio hecha de teatro.



Escrita y actuada por la propia Soledad González bajo la dirección y puesta en escena de Mariana Calcumil, “La soledad de las flores” es una obra unipersonal en la que su protagonista atraviesa de lleno su dolor para descubrir, en relación con otras existencias, nuevos modos de estar en el mundo.

Tras nueve meses de trabajo entre Soledad y Mariana, junto a un equipo de producción notable tratándose de una puesta totalmente independiente y autogestiva, “La soledad de las flores” estrena este fin de semana en El Biombo, de Roca.



“La soledad de las flores” es varias cosas. Es el resultado de una obsesión que la actriz tiene desde hace años con el insomnio y el sonambulismo, dos trastornos que padeció durante muchos años de su vida de manera muy traumática: fue sonámbula de niña y padeció de insomnio durante muchos tramos de su vida.



¿Qué pasa durante las noches cuando no podés dormir y hacia qué lugares se empieza a disparar el pensamiento en esos momento de ausencia total del sueño? “Creo que en pandemia o terminando la pandemia empecé a coleccionar una serie de escritos que tenía en relación con estas situaciones”, le cuenta Soledad González a RÍO NEGRO. ”Y la verdad es que antes de llevarlo al teatro intenté llevarlo a otro tipo de formato. De hecho, estuve durante todo un año escribiendo un guión cinematográfico sobre esta historia, la fábula de una mujer que en el periodo en que no puede dormir durante las noches, muy agobiada por una vida rutinaria, llena de tareas y mucha estructura, descubre que tiene una facilidad, un don o una especie de poder para cultivar plantas. Ese intercambio que empieza a tener con un jardín es lo que la mantiene despierta (o activa en algo en un tiempo que debería dormir pero no puede) y deja de ser un padecimiento el hecho de no dormir para ser un anhelo, estar despierta consigo misma en relación con las plantas”.



La idea de llevar al cine esta fábula no prosperó porque, lo supo después, también estaba tratando de entender su lugar en el teatro, mientras ocupaba muchos lugares alrededor de ese teatro del que era protagonista, productora, gestora y también comunicadora.



De algún modo, “La soledad de las flores” es una obra sobre ser y estar en el mundo. Y el teatro, lo supo finalmente, era el modo en Soledad que quería ser y estar en el mundo. “Reconozco que fue una especie de pausa que hice con el teatro, estaba en el teatro pero encargándome de otras cosas, averiguando si actuar en teatro era mi deseo real y de qué teatro quería yo ser actriz”.



Fue trabajando como comunicadora durante la última fiesta provincial de teatro, en Beltrán, que descubrió lo que realmente quería con el teatro. Y lo que quería era estar en escena. “Yo quiero estar en la escena, el lugar que yo extraño, que yo deseo es el escenario y entonces ahí entra la idea de un exilio del teatro, de la escena. Decido emprender un camino regreso hacia el escenario, hacia el teatro y todo su devenir, lo que es hacer teatro otra vez. Lo hablé con Mariana durante ese evento y cuando volvimos a Roca tuvimos un primer encuentro y empezamos a trabajar”.





“La soledad de las flores” es el primer unipersonal de Soledad González y fue todo un desafío para ella, desde lo profesional y desde lo personal. “Las cosas mas profesionales tiene que ver con que hay momentos en la vida de un actor o actriz que siente el deseo de lanzarse en solitario a escena y a mi no me había pasado hasta ahora. La puesta es muy sencilla y austera, se sostiene básicamente en la actuación: ene escena somos una maceta y yo”.



La obra también estuvo atravesada por complejas situaciones personales suyas que la llevaron a preguntarse que quería hacer con su vida el resto de su vida. Y la respuesta fue que quería hacer teatro, pero que, sobre todo, quería estar bien para hacer teatroY cuestiones personales que la llevaron a preguntarse que quería hacer con si vida el resto de sus vida. Y me dije yo quiero hacer teatro, yo quiero estar bien para hacer esto. “Recuperé o me reencontré con el goce de estar allí en escena frente a un público. Dejar de tener miedo a estar sola en escena y estar frente a un público es lo que más disfruto hoy”, reconoce.



La obra es cruda y dura por momentos, pero también tierna, reflexiva y luminosa. Su dramaturgia ofrece, dirá su autora, “preguntas que las mujeres de mi edad nos estamos haciendo, cómo nos validamos, que estándares debemos cumplir para ser reconocidas, para ser apreciadas”.



Acerca del personaje que encarne, su interprete lo define intencionalmente inocente, vulnerables desde cierta torpeza, una inocencia medio torpe, dice Soledad. “Siento que está más cerca de ciertos rudimentos de la técnica del clown. Es un trabajo que es tierno, un personaje con el que se puede tener empatía y a la vez sentirnos interpelados. Diría de ella que es un personaje que emprende un viaje desde la oscuridad hacia la luz”.

Ficha técbnica y horarios

Actuación: Soledad González Dirección y puesta en escena: Mariana Calcumil

Vestuario: Lara Moreno

Arte Sonoro: Federico Urdínez

Escenoplástica: Fernanda Bohígues

Diseño Lumínico: David “Dio” Fernández

Fotografía y visuales: Carla Romero

Flyer: Garza Bima

Texto: Soledad González con fragmentos de “El coloquio de las plantas” de Luciana Mellado

Asesoramiento dramatúrgico: Mariana Calcumil

Operación Técnica y Asistencia: Pani Cofré

Prensa y comunicación: Soledad González – Matías Fernández Feldman (EFE produce)

Producción General: Soledad González.

Funciones

Viernes 17 y sábado 18, a las 21.30.Domingo 19, 20.30

En Club de Arte El Biombo.

Entradas, a $6000, se reservan únicamente al 11 5487-9416.