Excéntricos, no está nada mal: dos libros invitan a vivir sin importar las miradas ajenas

Las reconocidas periodista Mariana Rapoport y fotógrafa Victoria Schiopetto supieron capturar esos ambientes que hipnotizan por la originalidad de sus moradores en dos libros, “Los excéntricos” volumen I y II”, donde comparten el detrás de escena de estos personajes e invitan a desplegar sin tapujos nuestras ganas de vivir como se nos antoja.

En el primer volumen ambas viajaron de norte a sur de Argentina durante varios meses para retratar 18 proyectos que van desde un palacete morisco en Mendoza a una iglesia reconstruida en las afueras de Jujuy capital. Un exconvento de monjas francesas en La Cumbre a un viejo pueblo alguero en Chubut. Una pulpería solitaria en Centinela del Mar y exquisitos departamentos y talleres de artistas en CABA.

Es así que lograron plasmar todo en 260 páginas que subyugaron tanto a quienes gustan acceder y consumir contenidos de “estilo de vida” el año pasado que ahora salen con otro libro que retrata los hogares de artistas, periodistas, diseñadores, arquitectos y abogados, entre otros.

«Los Excéntricos» es un tributo a todos aquellos que no temen pensar y vivir fuera de lo común, que respetan sus deseos y nos enseñan que ser diferente es, en última instancia, es una forma de ser verdaderamente libre. Mariana Rapoport y Victoria Schiopetto

Para el segundo volumen descubrieron más en excéntricos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Los contenidos que generaron en 300 páginas no hacen eje en la moda o las tendencias; muy por el contrario, hacen foco en la autenticidad y en esas ganas de vivir que tienen muchos sin importarles las miradas ajenas y extrañas.

Hablamos con sus dos autoras a horas de que salga del horno el volumen II sobre estas personas que se animan a ir más allá de la cordura y de cómo ellas saben detectar esa belleza extra(ordinaria) que está por fuera de los carriles convencionales.

Mariana Rapoport (izq) y Victoria Schiopetto. Gentileza

¿De qué van estos libros?

Son libros que celebran la belleza, una belleza extra-ordinaria, atípica, alejada de los cánones que dictan las tendencias. El ADN del excéntrico pasa por la rareza, originalidad, obsesión, valentía, extravagancia, idealismo y la curiosidad.

¿Ser excéntrico es una decisión, una locura… qué?

No deciden ser excéntricos, eso estaría alejado de la búsqueda de libertad que es un común denominador en todos. Esta libertad, esta expresión del deseo sin importar el que dirán, deriva en esta ecuación: una vida más plena, más honesta = una vida con mayor bienestar emocional.





De casas bellísimas, extremas, a guaridas; de palacetes a pulperías… ¿Cómo logran que esos lugares sean únicos, sus lugares en el mundo?



Se rodean de todo aquello que los hace felices. Cómo Rafael Rivas, en el vol. 1, se gastaba toda su jubilación para comprar aquel juego de copas de cristal tallado que le daba felicidad. O los odontólogos de 90 años, que están en el vol. 2, son una clara expresión del horror vacui: la casa está atiborrada de cientos de objetos que fueron acumulando con mucho amor y cada uno tiene su historia particular.





¿Qué concepto de casa, finalmente, se descubre tras entrevistar a estos excéntricos?



Son lugares muy especiales, únicos, con mucha mucha magia. En ellas descubrimos fascinantes personajes con historias únicas, muy inspiradoras, que nos hablan de la búsqueda de la libertad y la celebración de la diversidad, la originalidad, el respeto por responder al deseo sin importarles la mirada ajena.



¿Encontraron algunos en la Patagonia?



¡Sí! El maravilloso rancho del artista y diseñador Gonzalo Fernández Iramain, en las afueras del centro de Bariloche: un magnífico ejemplo de reutilización y resignificación de una vivienda de madera que compró, desarmó, cargó en un camión y la rearmó, a su manera, en su terreno.

Y que decir de bahía Bustamante, en Chubut ,un paraíso natural: un expueblo alguero de los años 50 que estuvo abandonado y el 2000, Matías, nieto de Lorenzo Soriano, su creador, lo reconvirtió en un lodge que mantiene ese espíritu austero. Allí, el lujo está en otro lado: en Bahía Bustamante se experimenta la magnificencia de la naturaleza en su estado más puro. El lodge tiene 55.000 hectáreas de estepa bordeada de 60 kilómetros de costa accidentada, salpicada de playas, caletas rellenas de agua turquesa, piletas naturales que se forman entre las rocas al subir la marea y una gran colonia de pingüinos.



¿Qué buscaron con estos dos libros?

Con estos libros no solo esperamos entretener sino también inspirar a nuestros lectores a celebrar su propia unicidad. Queremos que «Los Excéntricos» sirva como un recordatorio de que, en un mundo que busca la homogeneidad, ser diferente no solo es valioso, sino necesario. Es nuestra manera de rendir homenaje a aquellos que, a través de su excentricidad, han contribuido a hacer del mundo un lugar más interesante, más bello y diverso. En definitiva, «Los Excéntricos» es un tributo a todos aquellos que no temen pensar y vivir fuera de lo común, que respetan sus deseos y nos enseñan que ser diferente es, en última instancia, es una forma de ser verdaderamente libre.

