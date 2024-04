Feria del Libro de Buenos Aires: con Lisboa como invitada y sin presencia del gobierno nacional

Sin la presencia del estado nacional por primera vez en casi cincuenta años, con Lisboa como ciudad invitada y con la apertura a cargo de Liliana Heker, la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrirá sus puertas el 25 de abril y hasta el 13 de mayo, de 14:00 a 22:00.

Fuer el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, el que confirmó en marzo que en esta edición no habrá representación del Estado nacional. De esta forma, el Gobierno no destinará 300 millones de pesos al stand oficial. «Estamos en tiempos en los que la distribución cuidadosa de recursos es esencial», justificó Cifelli. “En pos de lograr una planificación óptima y eficiente, la cartera de Cultura decidió no destinar 300 millones de pesos al stand oficial del gobierno en la Feria del Libro de Buenos Aires (…) Se ha sugerido otorgar a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) 400 millones de pesos para la adquisición de libros destinados a bibliotecas populares en todo el país, a través del Programa Libro %, una herramienta que permite el libre acceso a libros y lecturas, financiado en 300 millones desde la Secretaría y 100 millones desde la CONABIP”, dice el comunicado que emitió esa secretaría.

La Feria del Libro de Buenos Aires, una de las convenciones del rubro más importantes de las letras hispanoamericanas, se realizará como siempre en La Rural, ubicada en Avenida Santa Fe 4201, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este año, la Ciudad de Honor de la Feria del Libro de Buenos Aires será Lisboa. Cuando la Feria comience, los asistentes que ingresen al predio por el clásico túnel notarán el color portugués. Los ilustradores André Letria y Sara Feio lo intervendrán de forma artística con diez imágenes de Lisboa. La curaduría a cargo de las acciones de Lisboa es Carla Quevedo.

Lisboa tiene dos de los grandes escritores de nuestra historia: Fernando Pessoa, poeta, dramaturgo y filósofo —Harold Bloom lo llamó el “Whitman renacido”—, y José Saramago, que si bien nació en un pueblito llamado Ribatejo, se mudó a la capital con su familia cuando tenía tres años y allí pasó la mayor parte de su vida. Ambos autores serán homenajeados en esta edición.

Saramago será homenajeado en la Feria.

Entre las actividades habrá varias conversaciones: entre Martín Kohan y Bruno Vieira Amaral sobre fútbol y literatura, entre Claudia Piñeiro y Francisco José Viegas sobre la novela policial, entre Florencia Canale e Isabel Stilwell sobre la novela histórica, entre Yara Nakahanda Monteiro y Ana Wajszcuk sobre la influencia artística, entre Darío Sztajnszrajber, Bruno Vieira Amaral y Pedro Mexia sobre los vínculos entre lisboetas y porteños, entre Lidia Jorge y Jorge Sigal sobre literatura y poder, y entre Paula Bombara y André Letria sobre los libros de la infancia.

La encargada de la apertura será la escritora y maestra de escritores Liliana Heker estará a cargo del discurso inaugural de la 48° edición. En 2023 había sido el escritor Martín Kohan el elegido para esa misión, con un notable discurso dedicado a analizar la “figuración de los escritores” y el “lugar menguante” de la lectura.

Entradas, promociones y descuentos

Lunes a jueves (excepto miércoles 1.° de mayo): $3.500.

Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000.

Pase tres visitas: $7. 500. Exclusivo venta online. El pase es personal e intransferible, permite una única visita por día a la Feria.

Las entradas podrán adquirirse próximamente en esta web o a partir del 25 de abril en las boleterías de la Feria.



Ingreso gratuito

* Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad.

* Todos los días para docentes. Deberán presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

* Todos los días presentando PASE CULTURAL.

* Lunes a viernes (excepto 1.° de mayo) para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar comprobante que acredite condición.

* Sábado 27 de abril, Noche de la Feria, con ingreso libre a partir de las 20h.