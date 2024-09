Feria del Libro de Neuquén: «Hoy vamos a estar superando las 40.000 personas»

Luana tiene nueve. Está sentada sobre un almohadón en la Feria del Libro de Neuquén. Sobre sus piernas un libro, de esos grandes con tapa dura. Al costado su hermana, Luz de cuatro. “Yo le leo a ella”, y la señala, “pero en realidad a la feria vine a comprarme éste libro”, agarra una bolsa de plástico y lo saca, “es de una colección que me gusta, se llama Unicornia. Éste es el quinto y ya me leí casi todos”. Sonríe. La madre y su padre, al costado, también.

Luana es una de las 35.000 personas que en promedio – según cálculos del Municipio – han pasado por día por la Feria del Libro de Neuquén. A Luana le gusta leer a veces por la tarde, otras por la noche. “Me gusta antes de irme a dormir porque me hace pensar en historias, sino a veces no me puedo dormir porque no sé qué pensar y leer me ayuda a pensar en cosas lindas”.

La Feria del Libro de Neuquén comenzó el martes pasado y termina mañana, domingo 15. Pasaron escritores de renombre y hubo mucha convocatoria. María Pascualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, desde la feria del libro da un panorama: “esto está lleno, las dos carpas están con mucha gente”, y adelanta algunos números como balance: “de martes a viernes pasaron en promedio de 35.000 personas por día”.

Joaquín tiene seis y está parado frente a un stand. Agarra “Oro Inca” y dice: “mi papá lo leía cuando era chiquito y a mí me gustan también”. Joaquín lee a la mañana, a la noche y también en la escuela. De todos lo que tiene en su casa le gusta uno de Pokémon. “Es como una guía de los personajes de la serie, con datos”, suma su madre parada al costado. “¿Y de todos los de Disney que tenés cuál te gusta más?”, ayuda a la conversación el padre. “De esos me gusta el de Los Increíbles”.

Para caminar entre los stands hay que tener paciencia. Si se viese desde un drone, seguro parecería un hormiguero. Hay quienes caminan, otros se frenan, agarran un libro, lo hojean, consultan el precio.



Al costado, evitando la muchedumbre, está la familia de Dilan. Cuenta con los dedos de su mano izquierda y dice: “tengo siete”. Abre la bolsa y explica: «a mí me encantan los dinosaurios. Y vine a comprar este libro». En la primera página tiene una dedicatoria de Pablo Papolio, el autor paleontólogo del libro. «Todos los años venimos«, acota la madre, “y le compramos un libro del mismo autor, por eso, se lo dedica”. Dilan conoce y lee todo lo que puede sobre estos animales. “A mí, los dinosaurios me gustan”, aclara, “porque empiezan con la letra D, de mi nombre”.

A pocos metros de ahí, están Benicio de nueve y Lucas de ocho. Los dos de espaldas, sin moverse contestan: “estamos viendo estos libros que hicieron youtubers muy importantes”. Al costado, Facundo de nueve revisa un libro de recetas. “No cocino, pero veo libros de cocina porque me gustan las fotos”.

María Pascualini continúa: “El año pasado tuvimos alrededor de 350.000 personas en los diez días, es decir, el promedio este año está más o menos igual al del año pasado”. Y además suma el dato que le pasaron los feriantes: «Dicho por los mismos libreros este año están vendiendo un 30% más que el año pasado. Están vendiendo de manera excelente. Están felices”.

El público explica Pascualini, durante el fin de semana es mayor. “Hoy apenas abrimos, ya había gente esperando entrar”. Y además cuenta que se acercan personas de Cipolletti, Centenario, Plottier, y hasta de Zapala. “Ayer en la charla de Magali Tajes quedaron prácticamente 200 personas afuera”.

Antes de cerrar, Pascualini se anima y hace una proyección: “hoy vamos a estar superando las 40.000 personas, seguramente. La verdad, estamos felices”.

Qué se puede ver en la Feria del Libro de Neuquén:

Sábado 14:

Auditorio MARCELO BERBEL:

19.- Patricio Zunini presenta a Valeria Di Croce presenta “El arca de Milei”, Ed. Futurock, 2024.

– Patricio Zunini presenta a Selva Almada con “No es un río”, Ed. Random House

Auditorio ABEL CHANETON:

15.- Charla: “De la investigación a la publicación”, novedades Editorial Educo 2024, junto a equipos de investigación Fac. Ingeniería y Fac. Economía y administración, UNCo, Secretaría de Extensión.

16.- Victor Andrés Elgueta presenta a Enzo Miguel Parada García con “Héroes y Villanos”, Ed. Kuruf, 2024 (fantasía). Acompañan Vanessa Judith García Perez y María Angélica Caccavari.

17.- Santiago Rosa presenta “Los Libros de las Leyendas del Neuquén”, Ed. NyA, 2024, (divulgación).

18.- Mónica Patricia Contreras “El vacío de un pozo seco”, Ediciones con doblezeta, 2024 (cuentos).

19.- Aixa Rava presenta “Álamos de agua”, la nueva colección de Tanta Ceniza, con María Alicia Favot, Clara Lavallen Kenny y Romina Olivero.

20.- Hernán Descalzo presenta “Avra Kehdabra”, Ed. Kuruf, 2024 (poesía).

Domingo 15:

Auditorio MARCELO BERBEL:

16.- Patricio Zunini presenta a Alejandro Wall con “Revolución Scaloni”.

17.- Claudia Sirito presenta “Entrelazados”, Ed. Independiente, 2024 (autoayuda).

18.- Ely Navarro presenta “Algo de mi”, Ed. ArS, 2024 (cuentos).

19.- Patricio Zunini presenta a Luciano Lamberti con “Para hechizar a un cazador”, Ed. Alfaguara, 2024.

20.- Patricio Zunini presenta a Viviana Rivero con “Los Soles de Santiago”, Ed. Planeta.

Auditorio ABEL CHANETON:

16 – Charla: “No habrá paz entre los pueblos, sin la paz entre las religiones”, a cargo de Imam Marwan Gill, Comunidad Musulmana Ahmadía Argentina.

17.- Teresa Fleitas presenta “Encuentro”, Ed. ArS, 2024 (cuentos).

18.- Escuela Valle del Sol presenta “Uróboro de muchos”, Ed.Pehuen, 2023 (cuentos, escritura colectiva).

19.- Aixa Rava y Clara Lavallen Kenny presentan “Nada que nos ilumine: cuentos de la Patagonia urbana” de María Alicia Favot, Ed. Factotum, 2023.

20.- Leonardo Díaz presenta “Los días de marzo”, Ed. Damares, 2024 (poesía).