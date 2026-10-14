Gran homenaje de bateristas al Indio Solari en Roca: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y el detalle del formulario

El año pasado la convocatoria estuvo dedicada a Charly García y reunió a 48 músicos. Este año, el número se duplicó y todavía puede crecer.

El homenaje al Indio Solari en Roca entró en la recta final de su convocatoria. El tercer Encuentro Masivo de Bateristas ya tiene 115 inscriptos y quienes quieran sumarse deberán completar el formulario antes del cierre previsto para este viernes por la mañana.

Desde Espacio Percusión, el grupo organizador, recomendaron realizar la inscripción como máximo el jueves por la noche. Aunque el formulario seguirá habilitado unas horas más, esto permitirá una mejor organización del evento. La actividad se desarrollará este sábado 17 de octubre en el skatepark de la ciudad.

Cómo anotarse al homenaje al Indio Solari en Roca y qué datos pide el formulario

La participación es libre y gratuita. Para anotarse, los interesados deben completar el formulario online que difundió Espacio Percusión. Allí se solicitan datos personales y de contacto, además de información necesaria para coordinar la presencia de cada baterista durante el encuentro.

El formulario pide datos personales como: nombre y apellido, número de teléfono, usuario de redes sociales y un correo electrónico. También consulta la localidad de origen cada participante y si llevará su propia batería (acustica o eléctrica) o si compartirá con alguien más.

Espacio Percusión homenajeará al Indio Solari en el año de su muerte.

Una vez enviado el formulario, aparecerá un mensaje de confirmación con el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp del encuentro. Allí se reúnen los participantes y se comparte el material necesario para practicar las canciones antes de la presentación.

Los tutoriales y las canciones que preparan los bateristas para el sábado en Roca

El grupo de WhatsApp también reúne los tutoriales en video, las pistas sin batería y las partituras para estudiar los temas. Los materiales están organizados en enlaces a YouTube y Google Drive, con el repertorio y el orden previsto para la interpretación.

Los bateristas preparan cuatro clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: «Todo un palo», «El pibe de los astilleros», «Un ángel para tu soledad» y «Ji ji ji». La interpretación estará acompañada por otros músicos y será registrada en una producción audiovisual.

El Skatepark será escenario de un multitudinario encuentro este fin de semana. Un show atractivo al pie del Canal Grande.

La tercera edición de la Fiesta de las Baterías se realizará a partir de las 10.30 hasta las 15.30, en el skatepark ubicado sobre Gelonch y Don Bosco. El acceso será libre y gratuito y el registro audiovisual se publicará posteriormente en YouTube.

El formulario de inscripción está disponible en el siguiente enlace (Click aquí). La organización prevé cerrarlo el viernes por la mañana, por lo que recomienda completar los datos antes del jueves por la noche para facilitar la coordinación del encuentro.